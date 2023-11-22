拿破崙︱列尼史葛唔肯同馬田史高西斯比較　暗串︰我四年拍四套喎

荷里活史詩式鉅製《拿破崙》（Napoleon）即將於11月23日在香港及世界各地上映，電影由大師級導演列尼史葛（Ridley Scott）執導，並由《小丑》奧斯卡影帝華堅馮力士（Joaquin Phoenix）及「白寡婦」雲妮莎卻比（Vanessa Kirby）主演，改編自法國皇帝兼軍事家拿破崙波拿巴的傳奇一生。2023年底，荷里活大師級導演馬田史高西斯（Martin Scorsese）與列尼史葛接連推出新作，令評論人及觀眾紛紛對比兩位巨匠的作品，然而列尼史葛近日卻認為比較略為不公。

《拿破崙》由華堅馮力士及「白寡婦」雲妮莎卻比主演。（《拿破崙》電影劇照）

列尼史葛執導的史詩式歷史鉅製《拿破崙》即將上映。（Getty Images）

列尼史葛近日接受外媒訪問時，提到外間對馬田史高西斯與他作比較，事關馬田史高西斯的新作《花月殺手》（Killers of the Flower Moon）與《拿破崙》同樣改編自歷史真人真事，而且兩部電影片長均超越絕大部分上映電影，分別長達3小時26分鐘及2小時38分鐘，列尼史葛稍後更會於串流平台AppleTV+推出《拿破崙》導演剪輯版，片長達4小時！

馬田史高西斯與列尼史葛先後於2023年尾推出新作，被評論人與觀眾討論對比。（《花月殺手》電影花絮照）

馬田史高西斯執導的《花月殺手》，全片長達3小時26分鐘。（《花月殺手》電影劇照）

列尼史葛新作《拿破崙》上映版長達2小時38分鐘，稍後會於串流平台AppleTV+上映4小時的導演刪剪版。（《拿破崙》電影劇照）

然而列尼史葛卻對外間的比較感到不公，不願意與馬田史高西斯對比，表示：「由他開始拍《花月殺手》至今，我已經拍了足足四部電影。」直言對方製作時間比自己更充裕、資源亦更豐富，卻疑似暗示對方拍攝效率不高：「我不會想太多，每朝起床時我便對自己說『太好了！又是壓力沉重的另一天！』」

列尼史葛對外間將他與馬田史高西斯的新作做對比，感到不公。（視覺中國）

誠如列尼史葛所言，馬田史高西斯自2019年推出《愛爾蘭人》（The Irishman）後，四年內只拍攝《花月殺手》一部作品；列尼史葛在四年間，先後拍攝《最後絕鬥》（The Last Duel）、《Gucci名門望族》（House of Gucci）、《拿破崙》及短片《Behold》，每部均份量十足，期間更與丹素華盛頓（Danzel Washington）合作準備《帝國驕雄2》（Gladiator 2），的確效率與水準兼備，工作量有增無減。

列尼史葛史詩大作《最後絕鬥》於2021年上映，可惜票房並不理想。（《最後絕鬥》電影劇照）

列尼史葛執導的《GUCCI名門望族》於2021年上映。（《GUCCI名門望族》電影劇照）