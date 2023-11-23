年少日記︱黃梓樂產量冠絕童星　拍檔齊集半隊MIRROR仲有金像影后

香港劇情電影《年少日記》近日上映，電影由爾冬陞監製、新晉導演卓亦謙首次執導，並由「小野」盧鎮業、陳漢娜、鄭中基、韋羅莎及黃梓樂主演。《年少日記》講述男主角鄭老師（盧鎮業 飾）發現學生匿名遺書，繼而連繫至兒時面對家暴、學業壓力等成長片段，並透過傑仔的一本兒時日記貫穿現實與回憶。其中，飾演鄭有傑的童星演員黃梓樂演出驚豔觀眾，早前更於第60屆金馬獎提名「最佳男配角」，演技獲得香港以至華語影壇肯定。

黃梓樂主演《年少日記》並於第60屆金馬獎提名「最佳男配角」獎。（《年少日記》電影劇照）

黃梓樂於電影裡擔當近半戲份，演出驚豔觀眾。（《年少日記》電影劇照）

+ 4

黃梓樂（Sean）於2012年出生，六歲起成為廣告童星，2022年更以10歲之齡參演多部劇集，亦憑《季前賽》裡「老闆仔」高家賢一角、與姜濤飾演兄弟而爆紅。短短數年間，黃梓樂更跨進大銀幕，主演電影《留聲》之餘，更先後參演《過時．過節》、《流水落花》、《七月返歸》，一年內有四部電影上映，產量冠絕一眾小演員。

黃梓樂於劇集《季前賽》裡與姜濤飾演兄弟。（《季前賽》劇集劇照）

「老闆仔」黃梓樂在《季前賽》被姜濤趕走一幕，相當大家都會記得。（《季前賽》影片截圖）

進入電視電影圈後，黃梓樂曾與不少重量級演員與當紅偶像合作，包括於《季前賽》合作MIRROR成員姜濤、陳卓賢、呂爵安與邱士縉同劇，雖然部分未有同場，但都是「同事」吧！在《野人老師》再與邱士縉加上陳瑞輝合作。去到電影《過時．過節》，有呂爵安與盧瀚霆，不過他的戲份就集中跟毛姐毛舜筠為主。

在近作《七月返歸》則飾演MIRROR副隊長江𤒹生的童年版，成功與超過半隊MIRROR成員同框。黃梓樂在參演不同作品中，亦得到不少MIRROR大哥哥盛讚表現，其中AK江𤒹生曾表示梓樂情緒戲份演得特別好，而且入戲出戲快，剛拍完一場便到場景旁邊繼續做功課，認真乖仔！

黃梓樂於早前上映的《七月返歸》裡與MIRROR副隊長AK江𤒹生同框，更被讚拍攝期間表現出色兼有乖乖做功課。（網上圖片）

黃梓樂在《七月返歸》飾演AK江𤒹童年，跟白靈演兩母子，他坦言有點驚呢位媽媽。（《七月返歸》電影劇照）

今年天后級演員鄭秀文（Sammi）憑《流水落花》於香港電影金像獎榮獲影后殊榮，梓樂亦於電影中飾演其中一位寄住到「天美姨姨」家中的孩童，與鄭秀文有不少對手戲份，合作名單添上一位金像級帝后人馬！

黃梓樂的合作名單中，更有出爐影后鄭秀文，二人於《流水落花》裡合作。（《流水落花》電影劇照）

黃梓樂（右三）於《流水落花》與金像影后鄭秀文合作。（《流水落花》電影劇照）