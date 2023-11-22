年少日記專訪｜導演卓亦謙好友遺書成心結　盧鎮業︰我有做過老師

電影《年少日記》緊接《白日之下》上畫，兩部高水準的作品，為沉寂了大半年的香港電影市道，挽回點點起息。雖然票房數字跟去年底的小陽春，動輒大收過千萬仍有段距離，但至少均掀起一股討論潮，而《年少日記》對學童自殺的探討，對生命的價值觀，更是纏繞不散。導演卓亦謙跟男主角盧鎮業（小野），接受《香港01》訪問時，就透露故事的源起點，原來都關乎一封遺書。



盧鎮業與卓亦謙是大學師兄弟，相識多年每個創作上的重要時刻，都有對方在。（葉志明 攝）

遺書背後的經歷

一個人死去，以為是一場解脫，但對留下來的人其實是更痛苦的傷害，這方面從《年少日記》可一一理解。而這正是導演卓亦謙從親身經歷啟發出來。「大學時有位同學過身，他與盧鎮業同屆同班，大家都認識，會一齊出去拍嘢，一齊相處。而在他輕生的前一晚，大家還好地地交談並無異樣，是一個突如其來的噩耗。」

電影探討學童自殺的問題，缺乏愛的交流往往是走上絕路的開端。（《年少日記》劇照）

卓亦謙當時會有所自責，責怪自己未有留意到對方有心事，責怪自己是否可跟他傾傾偈抒發下，要到近年才想通︰「他要收起，我就是怎樣也不會看見。」這位故友偶然都會在卓亦謙的思緒間纏繞著，更沉重是對方為他留下一封遺書。「我不是經常看，但間中都會想他當晚寫這封信時，到底是怎樣渡過？怎樣行上這條樓梯？幾時做這個決定？」

兩兄弟在父母心目中的衡量比較，成為小朋友的致命傷。（《年少日記》劇照）

想過放棄編劇索性轉行

卓導都想過「輕生」，是為自己的事業作個了斷。「我至今都寫過十多個劇本，全部都開不成，做到有點心灰意冷，而且自問每次都好盡力去做，不經不覺都已經做了10年，會想是否要離開這一行呢？但臨別都想給自己一個交代。於是切切實實再寫一個故事出來，申請首部劇情片自己拍，就算衰都是自己問題。」結果一個關於輕生的電影，令他事業上重生。

兩位師兄弟，在互相扶持下終於拍下首部執導作，打消了轉行的念頭。（葉志明 攝）

現版本結局，盧鎮業上到兒時哥哥輕生的天台，見到他的身影，懂得如何面對他有種釋懷，但原來本身有拍下另一個結局，而且會更有希望和甜密。盧鎮業︰「有個結局拍到陳漢娜大住個肚，陪我上到天台，二人還擁抱起來，暗示和好如初，還敢於面對有自己的小朋友。」不過導演拍畢後，覺得這比較似愛情片的甜蜜結局，有點只為角色多一口甜而拍。卓亦謙︰「後來想到這個故事重點其實不是他與前妻，而是他怎樣面對阿哥，故最後都刪掉。」

兩兄弟相處，只有單向，直至哥哥輕生才學懂珍惜。（《年少日記》劇照）

「禽獸老師」的啟發

卓亦謙是盧鎮業的大學師兄，盧更指當年自己做組爸，要跟其他人爭組仔，卓就是其中一個熱門人選。「因為從相中所見，他好有活力，是各人想爭取的組員，最後被我爭到。」二人關係甚深，大家的畢業作品及功課都互有幫助。每有重要的創作都會立即想起對方，偏偏《年少日記》就例外。

斯斯文文的盧鎮業，十年前的確有當過數年老師的經驗。（葉志明 攝）

卓亦謙︰「我一直幻想不到戲中的鄭Sir，會是怎麼模樣？直至看到由祝紫嫣導演執導的短片《林同學退學了》，盧鎮業在片中是飾演禽獸老師，去誘姦女學生，但見到他的形象，著裇衫戴眼鏡站在黑板前，都幾似一位老師，再翻開劇本細閱想想角色，木木獨獨，不懂表達自己，不會在人面前喊，再傷心都會強硬歡笑，感覺上都好似他。而鄭Sir有的親和力，小野在片場都可給予我，於是就落實找他演鄭Sir。」

真正老師經歷不遑多讓

事實上，盧鎮業都切切實實當過老師，「約十年前，我當了近四、五年老師，有在大專或北基創意書院教紀錄片，所以對於如何跟中學生相處我都有經歷，明白到他們的壓力來源。課堂除了要教書，有一半時間是要協助他們處理人生難題，失戀、犯事、不想返學等。」

其中一位同學應該是有情緒問題，因為一個很小的問題就令他大鬧課室。盧鎮業︰「那一堂我要播放一套紀錄片，他突然顯得好激動說︰『我睇過喇！』我便指你有看過，但全班還有廿多人未看，可否忍耐一下。隨後他在班房內找出一支AK47玩具槍，裝作向大家掃射，由於這個反應太好笑，全班都爆笑起來，最後我准許他到另一班房Sit堂。」可想而知，每個班房都藏著很多少年煩惱，如何逐一處理都是教學一部分。

《年少日記》的故事，源於兩位共同的已故朋友，雖然在信中知道他輕生的理由，但當下就是未能接受。（葉志明 攝）

鳴謝︰

髮型︰Oscar Ngan（盧鎮業）

化妝︰Vic Lai（盧鎮業）

服裝︰VO-YAGE（盧鎮業）

場地提供：香港麗晶酒店