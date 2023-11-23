白日之下專訪｜姜大衛金句感動觀眾　為余香凝戴帽一幕整喊劇組

如果你是年長的觀眾，熟悉的姜大衛會是一名大俠；如果你是從電視劇認識John哥，他在你心目中會是一位大律師、院長、教授、大老闆，又或是大家族中一位看似循循善誘，對世侄甚為著想，最終其實會謀你副身家的舅父或者二叔。



John哥就是一位這樣的演員，將最鋒利的刀磨得更鋒利。直至遇到電影《白日之下》，演一個詐傻扮懵的通伯，安然住在殘疾院舍渡餘生，可能是他演過最窮最貼地的角色，但他就是一副過癮的心情︰「這套戲讓人知道，我都可以好貼地。」而通伯在戲中一句對白︰「不要為做啱一個決定而內疚。」更成功感動不少觀眾。



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John哥雖以70多歲，但保養得宜，要演通伯不是素顏便可，還要加老人斑加點皺紋。（梁碧玲 攝）

不時還在劇集看到其演出的姜大衛John哥，已年屆76歲，由於4歲就以童星入行，在行內打滾已長達72年，閱歷無數。《白日之下》予他的感覺是原以為駕輕就熟的演藝生活，原來還可泛起漣漪。單以觀影感受說，未有一部作品自己看畢後，久久未能平伏。「我第一次在馬來西亞看，看後要平伏好一陣才可跟觀眾作映後分享。我從影以來都是本住遊戲人生去演每個角色，沒想到今次這麼深感受，到電影節首映看第二次，仍有不少情節令我眼濕濕。」

姜大衛接拍都有少許要求，就是扮傻都不要太大動作，他只加上四圍望的小動作。（《白日之下》劇照）

23歲就當影帝

早入行，更能早成名，獲大導演張徹欣賞，1970年便在《遊俠兒》中擔當主角，同年更憑《報仇》成為香港首位榮獲《亞洲影展》「最佳男主角」的演員。「以前師父話，做到一個成功角色後，不要隨便作出轉變，要繼續演下去，這是以前的想法，做武俠片就一定要繼續演武俠片，叫我做時裝片，我考慮大半日後還是不接。」

John哥曾經有份執著，但多年來的經歷都看化不少。（梁碧玲 攝）

「堅持要怎去演，結果衰晒！」

John哥自認曾經都是個頗執著的人，亦令他曾堅持只演大俠︰「試過有套戲我收到劇本，看完覺得無作為不接，結果大賣。相反，有部戲睇劇本已經好喜歡，拍攝時還跟導演爭拗，堅持要怎去演，結果衰晒！我以前都幾執著，但經過這麼多年，這麼多事情發生，你便發覺很多時不用太堅持，你堅持的不一定是對。」而〈白日之下〉就是John哥再接到一個喜歡的劇本。「今次終於揀對了，看劇本時已經知道是一部好電影，拍攝時亦好聽導演話，哈哈……」

余香凝與姜大衛，在戲中是一對偽爺孫但會發展出回點點親情。（《白日之下》劇照）

「未試過個造型咁肉酸」

做演員，有時都想改變下形象，改變下演繹方法，到後期John哥都開始想通要多作嘗試，愈變愈多，只是去到主力拍電視劇的日子，又開始被定型，「大家只覺得我可以演有錢人，大律師，有詭計的舅父，其他角色甚少找我。」

John哥笑言今次有聽晒導演，沒有太多無謂的堅持。（梁碧玲 攝）

姜大衛在《酒店風雲》內就是演詭計多端的舅父。（網上圖片）

今次通伯一角，終於讓大家知道自己都大可以駕馭貼地角色，而結局說出一句智慧金句去安撫余香凝外，為她戴帽一幕，原來是姜大衛自行加上去，令在場不少工作人員看到流下眼淚。「我覺得她淋著雨又被人鬧很慘，但自己又冇辦法保護她，所以下意識除頂帽出來，讓她戴住都算是一種保護，想不到大家這麼有感受。」

這一幕不止余香凝喊，觀眾都喊了。（影片截圖）

除了金句對白，今次John哥造型都好不一樣，連他自己也同意。「我都未試過個造型咁肉酸，所以係好豁出去，化妝時更要求加多一點老人斑和皺紋，我覺得好過癮，每日開工都不用刻意去補妝，來得好自然，演得好開心。」一份工打了70多年，還能從中尋樂趣，發掘享受點，這可能是John哥在今次演出最大的得著。