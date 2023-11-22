《星願奇緣》欣宜復工擔任粵語配音　被Dee哥一句說話搞喊

迪士尼100週年世紀鉅製《星願奇緣》，以願望為主題，而粵語配音版就率先為香港觀眾實現願望，請來大家都好掛住的鄭欣宜（Joyce）驚喜現身，聲演女主角雅莎（Asha），更與曾經在演唱會和廣告合作過的好拍檔，ERROR成員何啟華（阿Dee）首度一齊為迪士尼動畫配音。二人在訪問中有講有笑，但講到會幫對方實現一個怎樣的願望時，Dee哥的一句話就無意中搞喊欣宜。

欣宜與Dee哥多次合作，但在配音上就是第一次。（大會提供）

阿Dee今次聲演山羊華倫天奴（Valentino），全程伴住女主角落力搞笑，氹得Joyce好開心之餘，相信亦會令本地觀眾睇得更加投入笑聲不絕！Joyce和阿Dee都像《星願奇緣》主角一樣深信「願望的力量」，認為許願就像給自己一個清晰的目標，成為一種推動力。

欣宜開心可以為迪士尼動畫配音。（大會提供）

迪士尼為Joyce留下深刻回憶

Joyce憶述自己人生第一個願望，正是希望與全家人一起去迪士尼樂園玩，「因為迪士尼陪住我長大，所以細個一直好想去迪士尼樂園。結果我真係願望成真，第一次去迪士尼樂園就係同媽咪和婆婆一齊去，留下了非常美好的回憶！」身為迪士尼忠粉的她，今次可以為迪士尼100週年紀念的動畫作配音，又是另一次願望成真，Joyce直言「我係覺得有少少威！」

阿Dee今次聲演山羊華倫天奴（Valentino），全程伴住女主角落力搞笑，性格跟本人一樣。（大會提供）

Dee哥許下宏願做影帝

至於阿Dee，亦覺得今次為迪士尼動畫配音是願望成真，「我一直都希望可以接更多不同類型的工作，例如電影、配音等，作更多不同的嘗試！」他更許下宏願，希望有日成為影帝，演藝表現獲得肯定。談到想對方幫她實現一個怎樣的願望，Joyce笑言一向很欣賞阿Dee的幽默感，搞笑的節奏拿捏得很準確，「我想阿Dee幫我成為一個更Funny的人！」

Dee入行以來，都一直向影帝之夢進發。（大會提供）

阿Dee此時卻一改搞笑本色，感性地說︰「我們合作過幾次，我想Joyce幫我實現的願望是她可以開開心心做自己想做的事。希望Joyce可以堅強啲、開心啲！」Joyce聽到後大受感動眼泛淚光與阿Dee擁抱，「我每次同你合作都好開心！」阿Dee聞言即說此刻的願望是《星願奇緣》票房大賣，讓他和Joyce有更多合作機會，為彼此實現更多願望！

Dee哥講出心底話，希望欣宜可以保持歡欣。（影片截圖）

二人更相擁起來。（影片截圖）

Joyce為《星願奇緣》獻唱五首歌曲

橫掃樂壇頒獎禮女歌手獎項的唱家班Joyce，今次將為《星願奇緣》獻唱五首歌曲，各位餓咗好耐的歌迷終於可以願望成真，一次聽個夠！其中廣東話版的電影主題曲《星願》(This Wish) 快將面世，勢必掀起繼《Let It Go》後新一輪迪士尼洗腦歌熱潮！