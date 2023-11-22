魷魚遊戲真人挑戰賽｜遊戲足本移植　椪糖餅改動規則見人性醜陋

《魷魚遊戲：真人挑戰賽》（Squid Game: The Challenge）於今日（22/11）正式上架，整個遊戲全10集，暫上架頭５集。從第一集內容可見，遊戲大致跟隨劇集內容，將經典遊戲重現。但Netflix官方早便透露當中會有全新遊戲關卡，部分遊戲規則亦有改動，例如第一集出現的「椪糖餅」遊戲，新規例就有機令未玩先攬炒。

李政宰主演的《魷魚遊戲》，風靡全球。（《魷魚遊戲》劇照）

《魷魚遊戲》最具標誌性的大公仔，真人版點少得佢出場。（《魷魚遊戲真人挑戰賽》劇照）

子彈由顏色彈取代，畫面不血腥，但中槍者同樣難受。（《魷魚遊戲真人挑戰賽》影片截圖）

《魷魚遊戲：真人挑戰賽》完美還原影集的概念，一共邀請了456名參賽者參與競爭，參賽者必須通過一系列挑戰，共同爭奪總值456萬美元的獎金，而每淘汰一位參賽者，便會增加1萬美元獎金，跟劇集情節一樣。所有參加《魷魚遊戲：真人挑戰賽》的參賽者，都需穿上標有獨特的「編號」綠色運動服，並須服從身穿紅色連身衣的蒙面遊戲系統管理員的指示。

遊戲的工作人員，亦會跟劇集一樣打扮。（《魷魚遊戲》劇照）

工作人員亦會跟劇集一樣，戴著三種不同圖案的面具，按照層級分為負責主導和下達命令的「正方形」、執行任務的「三角形」，以及負責清點人數的「圓形」。這些細緻的還原，讓觀眾更能深刻體會這場「魷魚遊戲」的身歷其境感。

主角在這遊戲中，半推半拉下被完成。(《魷魚遊戲》劇照)

遊戲中亦有人抵受不了壓力，寧願被射提早離場。（《魷魚遊戲真人挑戰賽》影片截圖）

講到遊戲，第一個遊戲同樣是「一二三木頭人」，參賽者要在5分鐘內去到大公仔腳下為之贏，而在公仔頭擰轉面時見到你郁，就會開槍。劇集中是開實彈即時死亡，遊戲就是顏色彈代替。雖然參賽者都有看過劇集，知道玩法如何，理應更易掌握，但玩落原來都好困難，第一個遊戲完結，456位參賽者就只剩下197位，淘汰了259人，超過一半，亦代表獎金已去到259萬美元。

每次有人淘汰，豬仔錢罌又會有進帳。（《魷魚遊戲真人挑戰賽》影片截圖）

去到第二個遊戲，跟劇集一樣是玩「椪糖餅」，劇集開初參賽者要選擇一個圖案的門口排隊進場，所以有人會選擇自己喜歡雨傘圖案，但當知道是要用針，隨圖形刺穿椪糖餅才算獲勝，那自然冇人會選雨傘圖案。

《魷魚遊戲》正開拍第二季，爆豪擲千億韓元製作。（Netflix）

所以真人版作出改動，要四人組成一隊，入到遊戲室要在2分鐘內商議好誰獲分配哪個圖案，如果限時內仍沒有共識，四位都會同時被取消資格。在首集內，便有隊員獲分派雨傘圖案感不滿而拒絕參賽，結果寧願攬炒四人齊齊被淘汰。隨後的隊伍便各自想方法去分配圖案，但由於涉及出線及贏取獎金機會，反口不認數及互罵情況不絕，往往未開始便結束，相當精彩。

第一組達不到共識，獲分派雨傘圖案的不肯就犯。（《魷魚遊戲真人挑戰賽》影片截圖）

最終全組人都被淘汰。（《魷魚遊戲真人挑戰賽》影片截圖）