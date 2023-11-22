《釀魂》導演岑嘉彥於電影節獲最佳導演獎　團隊勁鼓舞獲肯定

由岑嘉彥執導，MIRROR 成員盧瀚霆 （Anson Lo）、姜大衛、陳紫萱、朱栢康、吳肇軒、郭翠怡等主演電影《釀魂》，最近於第 21 屆拉文納夢魘電影節中榮獲影評人最佳導演獎。電影節雲集多位國際著名電影業界人士，包括意大利及國際著名作家及電影評論家 EnricoMagrelli，他為「威尼斯國際影展」專業顧問及策展人之一。

同時擔任意大利多個電影節的藝術總監。Roberto De Feo - 意大利及國際新銳恐怖片導演，首部電影 The Nest 曾在全球 15 個國家上映並在意大利奪得最高票房。與 Netflix 製作作品 A Classic Horror Story 被「紐約時報」譽為五大必看電影之一，以及憑藉 1970 年代至 1980 年代間的恐怖電影而聞名，對現代的恐怖電影有著深度影響的意大利導演 Dario Argento。

導演岑嘉彥於第 21 屆拉文納夢魘電影節中榮獲影評人最佳導演獎。

MIRROR 成員盧瀚霆 （Anson Lo）、姜大衛、陳紫萱、朱栢康、吳肇軒、郭翠怡等主演電影《釀魂》。(劇照)

是次出展匯集全球不同優秀及高質素之驚慄電影，對於是次獲獎，大會對於《釀魂》有著高度評價：「電影揉合了傳統與創新，是一個氣派時尚而又黑暗恐怖的童話故事，也是一個沉鬱但同時又精妙的悲傷隱喻。」關於岑嘉彥導演，大會並補充道：「這要感謝岑嘉彥導演的令人出神和優雅細致的執導，他是一位具有自己獨特風格的導演，可能會成為流行熱潮的新寵。」

是次出展匯集全球不同優秀及高質素之驚慄電影。

提到電影榮獲最佳導演獎，導演岑嘉彥表示電影台前幕後團隊均感到十分鼓舞，很高興本土電影能得到不同地區評審欣賞及肯定：「今次很高興可以能到意大利出席影展欣賞到多個國家，特別是歐洲的獨特作品，並且能夠與眾多歐洲導演電影人及觀眾交流，這絕對是一個十分難得的機會。」他更表示：「很高興能與一眾電影人分享即將上映之電影作品《源生罪》，並寄語未來能讓更多不同地區的影迷可以欣賞到香港本土電影。」