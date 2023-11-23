拿破崙︱史學家批不符史實　列尼史葛爆粗回應：你唔在場咪X出聲!

荷里活史詩式鉅製《拿破崙》（Napoleon）於11月23日在香港及世界各地上映，電影由大師級導演列尼史葛（Ridley Scott）執導，並由《小丑》奧斯卡影帝華堅馮力士（Joaquin Phoenix）及「白寡婦」雲妮莎卻比（Vanessa Kirby）主演，改編自法國皇帝兼軍事家拿破崙波拿巴的傳奇一生。

列尼史葛新作《拿破崙》由奧斯卡影帝華堅馮力士主演，改編自法國皇帝兼軍事家拿破崙波拿巴的傳奇一生。（《拿破崙》電影劇照）

自《拿破崙》展開宣傳起，列尼史葛已遭到法國評論及媒體攻擊，法國《GQ》雜誌曾狠評指電影「非常笨拙」及「無意識地搞笑」，對於相關評價，列尼史葛接受《BBC》專訪時霸氣回應：「連法國人都唔鍾意自己！」懶理負評的攻擊。

列尼史葛新作《拿破崙》展開宣傳後，頻遭法國媒體及評論人狠評，然而他卻不留情面地一一反擊。（Getty Images）

然而近日亦有歷史學家指出，《拿破崙》或許不是史上拍攝得最嚴謹的電影，對電影改編拿破崙生平的部分表達反對意見。列尼史葛亦就相關言論進行回應，他對《時代雜誌》表示：「唔好意思，老友！你當時在場嗎？」他憤怒地續指：「唔在場？好啦，那就咪X出聲啦！」態度似視歷史改編下的不正確性為無物。

《拿破崙》劇情被外界抨擊不忠於事實，被列尼史葛霸氣反擊：你都唔在場！（《拿破崙》電影劇照）

此前，列尼史葛於2005年上映的執導作《天國驕雄》（Kingdom of Heaven），以十字軍東征時期的耶路撒冷為場域，然而卻被批評在歷史地理準確性，劇情中的耶和撒冷城位處平原而非易守難攻的山勢上，結局中的保衞戰中，耶路撒冷衞軍守城時亦沒有按史實佈置壕溝，被史學家批評不忠於史實。

列尼史葛於2005年上映的執導作品《天國驕雄》，亦曾被歷史學家指不忠於史實。（《天國驕雄》電影花絮照）

史詩歷史電影《天國驕雄》以十字軍東征時期的耶路撒冷城為背景，由奧蘭度布林飾演男主角。（《天國驕雄》電影劇照）