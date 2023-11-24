魷魚遊戲真人版｜零下3度拍攝致神經受損　兩參賽者將提告製作組

《魷魚遊戲：真人挑戰賽》（Squid Game: The Challenge）本周正式上架，整個遊戲全10集，暫上架首５集。節目還原影集的概念，一共邀請了456名參賽者參與競爭，參賽者必須通過一系列挑戰，共同爭奪總值456萬美元的獎金。不過節目開播不久，有外媒就爆在玩「123，木頭人」遊戲時，節目組要參賽者在-3℃的露天地方拍攝，而且一拍就是數小時幾乎沒有移動，導致有參賽者出現失溫症和神經損傷，更有人當場暈倒，而在節目開播之時，揚言要向Netflix與製作公司提告。



節目於本周正式上架，整個遊戲全10集，暫上架首５集。（《魷魚遊戲真人挑戰賽》劇照）

《魷魚遊戲》最具標誌性的大公仔，真人版點少得佢出場。（《魷魚遊戲真人挑戰賽》劇照）

從第一集可見，遊戲大致跟隨劇集內容，將經典遊戲重現，就連出場次序都一樣，大家首先玩的都是「123，木頭人」。不過據美國娛樂新聞網站Deadline.com報導，有《魷魚遊戲：真人挑戰賽》的參賽者稱在拍攝過程中受傷。文中引述英國人身傷害專門律師事務所Express Solicitors聲明稿指出，他們會代表2名匿名的參賽者向節目製作公司Studio Lambert發出索賞要求，必要時將提告。

劇集中，如在玩「123，木頭人」時有郁動，便會被射殺，而遊戲就以顏色彈取代，畫面不血腥，但中槍者同樣難受。（《魷魚遊戲真人挑戰賽》影片截圖）

叫救護員都要等30分鐘

報道指遊戲的參賽者是在2022年冬季，在英國Bedford的前皇家空軍基地Cardington Studios拍攝第一個遊戲「123，木頭人」，當時英國正值遇寒流襲擊，拍攝當日天氣溫驟降至攝氏零下3度，導致他們出現低溫症和神經損傷。由於遊戲涉及巨額獎金，所以參賽者都盡可能撐耐一點，甚至決定站著完全不動，導致在嚴寒天氣下暴露太耐而凍傷。

為附合劇集設定，參賽者亦只能穿上單薄的外套。（《魷魚遊戲：真人挑戰賽》劇照）

遊戲中亦有人抵受不了壓力，寧願被射提早離場。（《魷魚遊戲真人挑戰賽》影片截圖）

其實事件早在今年1月已爆出，當時有參賽者向傳媒爆料，同樣是指拍攝「123，木頭人」時，身處攝氏零下三度的惡劣天氣，導致身體不適，更有指劇組因沒有作出預防措施，傳出部分參賽者被送往醫院。就算已叫喚醫護人員，但最後都要在原地等了30分鐘，目擊者表示最少有一個人被擔架抬出去，但Netflix方面隨即否認有人要被抬離場之說。

製作組拍攝時有跟參賽者大合照，畫面樂也融融。（《魷魚遊戲：真人挑戰賽》劇照）

節目發言人有回應

而辯護律師就表示，參賽者本著參加一個好玩有趣的比賽，斷想不到會有這種遭遇，在寒冷溫度與痛苦壓力下受傷，又轉述其中一名委託人表示︰「當場看到有人暈倒，並且呼叫了醫療人員，另一人也在寒冷天氣中拿到不合身的衣服。」

就報道出街後，Netflix與製作公司Studio Lamber都未有作出回應，但《魷魚遊戲：真人挑戰賽》節目發言人則表示，目前沒有任何參賽者提出訴訟，並重申「我們非常重視選手們的福利。」