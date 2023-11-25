《百分百感覺》出年演舞台版　網民對選角感意外︰Tyson Yoshi？

香港漫畫《Feel 100%》（百分百感覺）為劉雲傑筆下作品，該作品被多次改編成電影及連續劇，最經典莫過於1996年的電影 《百分百感覺》，由鄭伊健、鄭秀文、葛民輝、梁詠琪主演。昨日（24/11）有宣布《Feel 100%》會出年上演舞台劇版，四位主角人選便成為大家關注點。



1996年的元祖班底，非常經典。（《百分百感覺》劇照）

這對Cherie與Jerry令人念念不忘。（《百分百感覺》劇照）

《Feel 100%》經歷好幾代人的回憶，包括1996年第一代的 《百分百感覺》，2001年有 《百分百感覺2》，演員就變成陳奕迅、陳曉東、周麗淇及楊千嬅；2003年又有 《百分百感覺2003》，陣容又再年輕一點，包括余文樂、王嘉明、鄧麗欣及傅穎，不過打後的幾代聲勢都不如前。

還有清純的梁詠琪。（《百分百感覺》劇照）

全新舞台版由吳肇軒、林家熙（Locker）、顏卓靈及蘇雅琳（Ivy So）主演，網民對新版選角有意見。（網上圖片）

來到2024年的舞台劇版，海報一出便公布四位主演名單，包括吳肇軒、林家熙（Locker）、顏卓靈及蘇雅琳（Ivy So）。從網民的反應可見，對兩位女角的意見不大，反觀男角就較多爭議，吳肇軒是Jerry，即鄭伊健一角，而Locker就是許樂，即葛民輝的角色。不少網民覺得以吳肇軒的外貌，演Jerry這角色未有說服力，未知可否靠演技補救，而Locker的造型因為染上藍色，更被誤以為是Tyson Yoshi，不過大家就對其搞笑能力有信心，相信可演到許樂的戇直風趣。

呢場餐廳戲，笑爆嘴。（《百分百感覺》劇照）