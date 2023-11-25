拿破崙︱兩任妻子公然出軌顏面盡失　失勢流放期間皇后與侍衞有染

荷里活史詩式鉅製《拿破崙》（Napoleon）於11月23日在香港及世界各地上映，電影由大師級導演列尼史葛（Ridley Scott）執導，並由《小丑》奧斯卡影帝華堅馮力士（Joaquin Phoenix）及「白寡婦」雲妮莎卻比（Vanessa Kirby）主演，改編自法國皇帝兼軍事家拿破崙波拿巴的傳奇一生。

列尼史葛新作《拿破崙》由奧斯卡影帝華堅馮力士主演，改編自法國皇帝兼軍事家拿破崙波拿巴的傳奇一生。（《拿破崙》電影劇照）

《拿破崙》不少劇情篇幅集中於拿破崙與皇后約瑟芬之間的感情。（《拿破崙》電影劇照）

拋棄初戀情人追交際花

拿破崙一生經歷三段最重要戀情，其中兩段步進婚姻，但最後都離婚收場。在拿破崙於軍中躍升成名前，曾有一位名叫Désirée Clary的初戀情人，二人更曾經私訂終身，可惜隨着拿破崙不斷升官，便不再滿足於身邊平凡的情人，轉移愛上著名交際花Joséphine，後來Désirée Clary下嫁另一位將軍。在拿破崙晚年時，他仍然對初戀情人念念不忘，並會回憶當初與Clary散步時的美好。

拿破崙一生經歷三段最重要戀情，其中兩段步進婚姻，但最後都離婚收場。（視覺中國）

出征戴綠帽成為英國頭條新聞

拿破崙邂逅Joséphine後，旋即被對方所吸引，縱使她比自己年長六歲，更是一位曾誕下兩個小孩的寡婦，對拿破崙而言仍然具有一鼓特殊的魅力！Joséphine在遇上拿破崙前，是一位子爵遺孀，亦是法國上流社會的交際花，出了名生活風流放蕩！縱使拿破崙清楚知道Joséphine的名聲，但仍然深深愛上了她，更有指拿破崙曾經為禁慾主義者，遇上Joséphine後卻被徹底改變，成為完全縱慾主義者，可見Joséphine對拿破崙的影響非常深遠。

Joséphine在遇上拿破崙前，是一位子爵遺孀，亦是法國上流社會的交際花，出了名生活風流放蕩！（《拿破崙》電影劇照）

拿破崙不理Joséphine的放蕩的名聲，仍然與她結婚。（《拿破崙》電影劇照）

與Joséphine新婚後，拿破崙仍然要四出征戰，然而新婚妻子就算收到拿破崙的情信，仍然毫不在乎，拒絕前往戰地探望丈夫。Joséphine甚至在拿破崙為國征伐途中，在巴黎一如以往高調地出軌外遇，繼續出席上流社會的沙龍、多次於貴族家中留宿，此事令拿破崙傷心欲絕，更將事情經過與自己打算離婚的消息寫信告知兄長。可惜禍不單行，拿破崙的書信落入敵對英軍手中，繼而成為英國報章的頭條新聞，此事令如日中天的拿破崙顏面盡失！

Joséphine甚至在拿破崙為國征伐途中，在巴黎一如以往高調地出軌外遇，繼續出席上流社會的沙龍、多次於貴族家中留宿。（《拿破崙》電影劇照）

拿破崙在征戰期間，書信落入敵對英軍手中，因此戴綠帽的消息成為英國報章頭條，令他顏面盡失。（《拿破崙》電影劇照）

「報復式」縱慾更與部下妻女有染

拿破崙此後與妻子Joséphine的關係不斷起伏，並效法妻子一樣過着縱情聲色的生活，開始「報復式」四處留情，更曾與部下的妻女有染，情婦遍布征戰軍旅地區，更分別與兩位情婦生子。雖然Joséphine最後在拿破崙登基成為法蘭西皇帝後成為皇后，然而Joséphine因為不能生育，於是被拿破崙要求解除婚約。

Joséphine因為不能生育，於是被拿破崙要求解除婚約。（《拿破崙》電影劇照）

據指，拿破崙在與Joséphine離婚後旋即與奧地利公主閃婚，但他在經濟上仍繼續接濟Joséphine，更經常私下會面，然而拿破崙後來被流放期間，得知Joséphine病逝的消息，傷心得閉門不出。在拿破崙的回憶錄裡，他亦宣稱Joséphine是自己最心愛的女人，只可惜二人之間留有遺憾。

拿破崙與Joséphine解除婚約畫像。（視覺中國）

流放期間妻子與侍衞有染

拿破崙與Joséphine離婚後，旋即迎娶奧地利公主Maria Luise，第二段婚姻除了政治因素強烈外，二人年紀更相距23年，所以在Luise為拿破崙誕下兒子拿破崙二世後，二人便貌合神離。拿破崙不久後便遭流放到厄爾巴島，期間他多次請Luise前來相伴，可惜卻遭到冷待，Luise更在拿破崙流放期間與其侍衞有染。儘管拿破崙再次得勢，建立「百日皇朝」，然而亦未能挽回Luise的真心，拿破崙被再度流放後，Luise亦立刻改嫁他人。