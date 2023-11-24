金馬獎2023︱《年少日記》導演卓亦謙獲觀眾票選最佳影片先拔頭籌

華語影壇年度盛事「第60屆金馬獎」即將於明日（25日）舉行，在頒獎禮舉行前夕，一眾金馬評委今日（24日）舉行入圍午宴，邀請入圍電影的演員及製作人參與盛會。宴上，金馬獎大會率先頒發「觀眾票選獎」，其中香港電影《年少日記》奪得「觀眾票選最佳影片」獎，而國際影人費比西獎則由《但願人長久》奪得，為香港電影先拔頭籌！除了卓亦謙親身領獎外，連《年少日記》的重要角色河馬仔亦陪同導演到台灣領獎！

《年少日記》導演卓亦謙榮獲「觀眾票選最佳影片」獎，為香港電影先拔頭籌！（金馬獎IG圖片）

《年少日記》的重要角色河馬仔亦有陪卓亦謙導演到台灣領獎！（《年少日記》官方IG圖片）

第60屆金馬奬「觀眾票選最佳影片」獎邀請483位年滿18歲的觀眾投選，參加者於連續兩天內觀映五部入圍最佳劇情片作品，包括《年少日記》、《石門》、《疫起》、《五月雪》及《關於我和鬼變成家人的那年事》，最後《年少日記》被觀眾票選為五部作品中的最佳作品。

《年少日記》導演卓亦謙榮獲「觀眾票選最佳影片」獎，由483位觀眾投選！（金馬獎IG圖片）

由《但願人長久》奪得的「國際影評人費比西獎」始於1930年成立的國際影評人協會，會員來自超過60個國家，協會積極提攜與嘉許新銳導演及其作品。由祝紫嫣執導的首部劇情電影《但願人長久》從八部入選電影裡脫穎而出，其他作品包括《年少日記》、《富都青年》、《這個女人》、《少男少女》、《大山來了》、《愛是一把槍》及《青春並不溫柔》。

《但願人長久》導演祝紫嫣則獲得國際影評人費比西獎。（金馬獎IG圖片）

本屆國際影評人費比西獎，評審由台灣電影學者王君琦、義大利策展人保羅貝托林（Paolo Bertolin）、馬來西亞影評人卡拉許南達庫瑪（Kalash Nanda Kumar）擔任。他們認為，祝紫嫣執導的《但願人長久》動人而細膩地追溯了中國移民一家在香港三十年的生命歷程，在主題與形式的搭配調度上適切得宜，更透過扣人心弦的表演深刻地刻劃了角色之間無法分割的羈絆，也帶出對交雜了國族、性別、階級的政治社會脈絡發人深省的思考角度。⁣