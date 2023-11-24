青龍獎︱鄭有美爆冷擊敗金惠秀榮封影后　李炳憲大熱二度封帝

韓國年度影壇盛事「第44屆青龍電影頒獎禮」今日（24日）於首爾汝矣島KBS電視台舉行頒獎典禮，最受矚目大獎「最佳男主角」獎及「最佳女主角」獎分別由李炳憲及鄭有美奪得！其中，鄭有美憑電影《枕邊怪嚇》爆冷擊敗資深女演員金惠秀得獎，成為全晚最哄動賽果。

李炳憲憑新作《烏托邦浩劫》於青龍獎二度獲封影帝。（視覺中國）

二度獲封影帝的李炳憲，今年憑作品《烏托邦浩劫》大熱得獎，事隔六年後再度獲得殊榮時，李炳憲於頒獎台上笑指：「這刻獎項捧在我的手上，我想說一句『真的很公正』」他更向台下一同入圍的「國民影帝」宋康昊表示：「康昊，我開玩笑的啦！」不改幽默本色。而李炳憲亦於台上分享女兒將於下月誕生的喜訊，他亦表示：「女兒的胎名叫Birdle，我希望將這份榮耀與身在家中的妻子李敏貞、兒子李俊厚及Birdle分享！」

李炳憲得獎得更向「國民影帝」宋康昊開玩笑。（視覺中國）

首次獲得青龍獎影后殊榮的鄭有美，從影后湯唯手上接到獎座後哽咽表示：「如果10年前沒有遇到前輩的話，不知我會不會繼續做演員。如今我能夠站在頒奬台也是託前輩的福，以後也會繼續支持您！辛苦了！」而憑賣座韓國電影《閨密盜賞團》入圍的三料青龍影后金惠秀，則獲頒感謝獎座，表揚三十年來對青龍獎以至韓國影壇的供獻。

鄭有美首度獲封青龍影后殊榮。（青龍獎直播截圖）