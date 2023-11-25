金馬獎2023紅地氈︱林志玲駕臨掀高潮　余香凝修身穿吊帶低胸長裙

華語影壇年度盛事台北《第60屆金馬獎》今日（25日）於台北國父紀念館盛大舉行，在頒獎禮開始前，一眾台港華語電影演員及創作人於紅地氈上亮相。頒獎典禮前的紅地氈亦有不少憑電影作品獲提名的香港演員出席，包括袁澧林、柯煒林等。其中不少女影星於紅地氈上爭豔鬥麗，台灣資深女演員林青霞驚喜亮相，擔任頒獎嘉賓的林志玲亦以性感晚裝造型上陣，成為紅地氈觀眾的焦點。



林志玲以超閃亮抺胸長裙亮相紅地氈，成為全場焦點，事隔多年未有出席金馬獎的林志玲，登場一刻引來全場尖叫，成為紅地氈高潮之一！

林志玲於「第60屆金馬獎」紅地氈時，引起全場尖叫，成為全晚高潮之一！（金馬獎直播截圖）

林志玲以超閃亮抹胸長裙於紅地氈上登場。（金馬獎直播截圖）

金馬影后李心潔亦以嘉賓身份亮相紅地氈，李心潔以超性感黑色低胸露背長裙現身，性感度冠絕一眾女星，令觀眾眼前一亮！李心潔今日亦以《富都青年》監製身份到場，是她首度擔任監製崗位。

李心潔以嘉賓身份出席金馬獎。（金馬獎直播截圖）

李心潔以黑色低胸長裙亮相，非常性感。（金馬獎直播截圖）

李心潔以黑色低胸長裙亮相，非常性感。（金馬獎直播截圖）

原來李心潔的造型背後更大露背，驚喜十足！（金馬獎直播截圖）

憑《白日之下》提名「最佳女主角」及「最佳女配角」的余香凝與梁雍婷，與導演簡君晉等團隊成員於金馬獎紅地氈登場。余香凝今年誕下第二胎後，修身成功亮相紅地氈，在吊帶低胸長裙下線條回復最佳狀態！梁雍婷亦以銀白色兩截露腰長裙現身，搶眼度毫不輸蝕！

余香凝憑《白日之下》提名最佳女主角，於紅地氈上接受訪問。（金馬獎直播截圖）

余香凝以吊帶低胸長裙亮相，絲毫不似剛於今年誕下第二胎，修身非常成功。（金馬獎直播截圖）

袁澧林與柯煒林以頒獎嘉賓身份出席典禮，袁澧林獲主持人以「文青女神」介紹出場，她以一身白色三層流蘇長裙攜柯煒林現身，仙氣十足！

袁澧林與柯煒林以頒獎嘉賓身份出席「第60屆金馬獎」紅地氈。（金馬獎直播截圖）

袁澧林身穿白色三層流蘇長裙亮相紅地氈，仙氣十足！（金馬獎直播截圖）

台灣喜劇《請問，還有哪裡需要加強》三位男女主角宋芸樺、柯震東及春風亦一同亮相紅地氈，柯震東的啞色西裝造型非常有型，而宋芸樺以藍色閃亮兩截長裙外襯西裝外套，低調性感，在紅地氈上呈現美人魚的幻覺！

台灣喜劇《請問，還有哪裡需要加強》三位男女主角宋芸樺、柯震東及春風亮相金馬獎紅地氈。（金馬獎直播截圖）

宋芸樺以藍色閃亮半截露腰長裙亮相，低調性感。（金馬獎直播截圖）

《填詞撚》一眾班底在金馬獎紅地氈上亮相，鍾雪瑩攜同團隊一同兩次擺出「L」字手勢並齊聲高呼，為電影打戲！