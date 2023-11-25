金馬獎得獎名單｜香港電影獲四獎　吳慷仁封帝林品彤封最年輕影后

華語影壇年度盛事台北《第60屆金馬獎》今日（25日）於台北國父紀念館盛大舉行。頒獎典禮有不少憑電影作品獲提名的香港演員攜同團隊出席，包括余香凝、梁雍婷、鍾雪瑩、黃梓樂等。其中首項大獎「最佳新導演」由《年少日記》導演卓亦謙奪得，為香港電影先拔頭籌！謝咏欣亦憑《但願人長久》奪得「最佳新演員」獎。金馬獎賽果將陸續更新，請各位密切留意！



演技大獎「最佳男主角」由吳慷仁憑主演作品《富都青年》首次榮封金馬影帝！（金馬獎直播截圖）

演技大獎「最佳男主角」由吳慷仁憑主演作品《富都青年》首次榮封金馬影帝！吳慷仁於台上得獎後向電影表白：「所有入圍的朋友都不僥倖，我們都值得為我們所拍的電影驕傲！但我相信我們都不會自滿，因為我們都很愛電影！我真的很愛表演！」吳慷仁亦感謝監製李心潔，感謝她分享自己的故事與演戲上的教導，吳慷仁亦提到自己喜愛香港電影：「我是一個不太懂表演的人，說實在，因為27歲才入行。我很喜歡香港電影，想說為甚麼香港的演員演戲可以這麼好，後來才知道他們拍戲很快、可以拍很多戲！」

其他入圍者包括：許光漢《關於我和鬼家人的那件事》；林柏宏《關於我和鬼家人的那件事》；阮經天《周處除三害》；王柏傑《疫起》。

「最佳女主角」獎由林品彤憑作品《小曉》奪得，她以12歲之齡成為最年輕金馬影后。（金馬獎直播截圖）

演技大獎「最佳女主角」獎由金馬史上最年輕得獎者林品彤憑作品《小曉》奪得。林品彤以12歲之齡成為最年輕金馬影后。林品彤得知自己得獎後旋即激動大哭成淚人，於台上感謝導演給予機會與信任，亦表示：「還有意涵媽媽（陳意涵）與俊謙哥哥（劉俊謙），謝謝你們這麼照顧我，我真的很享受每天跟你們相處的時刻！」她最後亦感謝「小曉」一角：「她真的很不容易想跟與小曉一樣特別的人說，繼續加油、保持善良、事情會越來越好的！」

林品彤最後感謝「小曉」一角，表示：「她真的很不容易想跟與小曉一樣特別的人說，繼續加油、保持善良、事情會越來越好的！」（金馬獎直播截圖）

其他入圍者包括：胡怜《菠蘿，鳳梨》；林品彤《小曉》；余香凝《白日之下》；陸小芬《本日公休》；鍾雪瑩《填詞撚》。

金馬最大獎項「最佳劇情長片」由《石門》夫妻檔導演黃驥與大塚龍治奪得！（金馬獎直播截圖）

金馬最大獎項「最佳劇情長片」由《石門》夫妻檔導演黃驥與大塚龍治奪得！其他入圍作品包括：《年少日記》、《關於我和鬼變成家人的那件事》、《五月雪》、《疫起》。

第60屆金馬獎另一項「終身成就獎」頒發予林青霞。（金馬獎直播截圖）

本屆金馬獎另一項「終身成就獎」頒發予林青霞，表揚她半世紀以來為華語電影演出的供獻。林青霞於台上先後感謝瓊瑤、徐克等電影工作者，更提及在影壇結識的兩位好友：「我特別感謝在這圈裡的好友，一位是施南生，她總是為我得獎而感動落淚，亦不時指點我人生的方向；另一位是張叔平，她將我從土包子轉變成窈窕淑女。」

林青霞當場展示大紅裙裝及披風時，幾乎被絆倒。（金馬獎直播截圖）

林青霞當場展示大紅裙裝及披風時，幾乎被絆倒，登時笑指：「一說到窈窕淑女，就不窈窕了！」

「最佳劇情短片」由香港鮮浪潮導演何思蔚憑短片《直到我看見彼岸》奪得。（金馬獎直播截圖）

「最佳劇情短片」由香港鮮浪潮導演何思蔚憑短片《直到我看見彼岸》奪得，她發表感言時最後表示：「最後我覺得在說話不可名狀的日子，希望我自己和生活在香港的每一位，都可以更勇敢、更堅強地用自己的步伐往前進，真誠紀錄、好好生活，然後不要遺忘對自己重一切，直到我哋看見彼岸。」其他入圍者包括：陳浩維《回收場的夏天》；張不乙《橋頂少年》；林璐《裊裊》；朱建安《公鹿》。

「最佳導演」由蕭雅全導演憑作品《老狐狸》首次奪得金馬獎。（金馬獎直播截圖）

「最佳導演」由蕭雅全導演憑作品《老狐狸》首次奪得金馬獎。其他入圍者包括：黃驥、大塚龍治《石門》；程偉豪《關於我和鬼變成家人的那件事》；黃精甫《周處除三害》；張吉安《五月雪》。

「最佳女配角」獎由首次提名的方志友憑作品《本日公休》奪得。（金馬獎直播截圖）

「最佳女配角」獎由首次提名的方志友憑作品《本日公休》奪得，她邊哭邊笑指：「我阿公叫我不要哭得那麼醜！」仍感謝一眾家人的支持，並特別向父親與自己的孩子高呼自己得獎的消息。其他入圍者包括：劉奕兒《老狐狸》；萬芳《五月雪》；陳意涵《小曉》；梁雍婷《白日之下》。

「最佳男配角」獎由資深台灣演員陳慕義憑作品《老狐狸》奪得。（金馬獎直播截圖）

「最佳男配角」獎由資深台灣演員陳慕義憑作品《老狐狸》奪得。憑《年少日記》入圍的林保怡及黃梓樂可惜均未能獲獎。其他入圍者包括：傅孟伯《本日公休》；林保怡《白日之下》；；黃梓樂《年少日記》；陳澤耀《富都青年》。

「最佳新演員」獎由謝咏欣憑《但願人長久》奪得。（金馬獎直播截圖）

「最佳新演員」由主演《但願人長久》的演員謝咏欣奪得！她於台上哽咽表示：「多謝爸爸媽媽，他叫我要提到他們！」亦表示「我會繼續演好角色！」

其他入圍者包括：葉曉霏《青春並不溫柔》；胡語恆《少男少女》；洪瑜鴻《請問，還有哪裡需要加強》；鄧金煌《富都青年》。

「最佳新導演」得獎者為《年少日記》導演卓亦謙。（金馬獎直播截圖）

「最佳新導演」得獎者為《年少日記》導演卓亦謙。卓亦謙從北野武及林志玲手中得獎後，發表感言時感謝盧鎮業、黃梓樂、鄭中基等一眾演員，亦感謝監製爾冬陞，他亦表示：「拍完這部戲，我幾乎得憂鬱症，但感謝我的女朋友，她的愛與美麗的靈魂帶我走出來，我愛妳！」他亦提到自己曾輕生的好朋友，自己雖然無法回去當時給他一個擁抱，但希望藉電影表達他的心意。

卓亦謙女友聽到男友在台上的謝辭，泣不成聲。（金馬獎直播截圖）

其他「最佳新導演」入圍者包括：阿爛《這個女人》；孫杰《大山來了》；卓亦謙《年少日記》；李鴻其《愛是一把槍》；王禮霖《富都青年》。

日本大導演北野武與林志玲一同頒發「最佳新導演」。（金馬獎直播截圖）

「終身成就獎」由陳坤厚導演獲得。陳坤厚為台灣電影新浪潮代表人物，曾獲得金馬獎「最佳導演」及「最佳攝影」獎，拍電影超過六十年，現年八十歲仍在繼續創作中。

「終身成就獎」由陳坤厚導演獲得。（金馬獎直播截圖）

「最佳攝影」獎由資深攝影指導余靜萍憑作品《（真）新的一天》奪得，成為金馬史上第一位女性得獎人。其他入圍者包括：包軒鳴《疫起》；Kartik VIJAY《富都青年》；許之駿《五月雪》；陳麒文《青春並不溫柔》。

「最佳剪輯」獎由廖慶松、大塚龍治憑《石門》奪得，其中廖慶松48年前首次提名，先後提名13次，是次為他首次得獎。其他入圍者包括：解孟儒《疫起》；陳俊宏《關於我和鬼變成家人的那件事》；黃精甫《周處除三害》；陳曉進、卓亦謙《年少日記》。

「最佳剪輯」獎由廖慶松、大塚龍治憑《石門》奪得。（金馬獎直播截圖）

「最佳原創電影歌曲」由團隊同款憑作品《本日公休》奪得。其他入圍者包括：親愛的對象《關於我和鬼變成家人的那件事》；鳥仔《老狐狸》；一路以來《富都青年》；五月的人《五月雪》。

「最佳原創電影歌曲」由團隊同款憑作品《本日公休》奪得。（金馬獎直播截圖）

「最佳原創電影音樂」由侯志堅憑作品《老狐狸》奪得。其他入圍者包括：福多瑪《小曉》；盧律銘《疫起》；余家和、張吉安《五月雪》；盧律銘、林孝親、林思妤、保卜．巴督路《周處除三害》。

「最佳原創電影音樂」由侯志堅憑作品《老狐狸》奪得。（金馬獎直播截圖）

「最佳音效」由杜篤之、吳書瑤、陳冠廷憑《五月雪》奪得！其他入圍者包括：杜篤之、黃元澤《少男少女》；簡豐書、孫思媛、湯湘竹《疫起》；胡序嵩、李俊逸《小曉》；簡豐書、陳家俐、楊家愼、湯湘竹《周處除三害》。

「最佳音效」獎由杜篤之、吳書瑤、陳冠廷憑作品《五月雪》奪得。（金馬獎直播截圖）

「最佳改編劇本」獎由吳瑾蓉、程偉豪憑作品《關於我和變成家人的那件事》奪得。其他入圍者包括：張吉安《五月雪》；祝紫嫣《但願人長久》；黃綺琳《填詞撚》。

「最佳改編劇本」獎由吳瑾蓉、程偉豪憑作品《關於我和變成家人的那件事》奪得。（金馬獎直播截圖）

「最佳原著劇本」由孫杰憑作品《大山來了》得獎，孫杰未能出席典禮，由團隊代領。其他入圍者包括：卓亦謙《年少日記》；閆嘯林《菠蘿，鳳梨》；黃驥、大塚龍治《石門》；靳家驊《小曉》。

「最佳原著劇本」由孫杰憑作品《大山來了》得獎，孫杰未能出席典禮，由團隊代領。（金馬獎直播截圖）

「最佳視覺效果」由嚴振欽憑作品《疫起》得獎。其他入圍者包括：凃維廷《小曉》；林奇鋒、林妍伶、劉家萱、李志緯《女鬼橋 2：怨鬼樓》；郭憲聰、陳姵均、王建程《周處除三害》。

「最佳視覺效果」由嚴振欽憑作品《疫起》得獎。（金馬獎直播截圖）

「最佳動作設計」由洪昰顥《周處除三害》得獎，其他入圍者包括：邱立偉、王俊雄《八戒》；洪昰顥《請問，還有哪裡需要加強》；洪昰顥《關於我和鬼變成家人的那件事》；吳俊希《女鬼橋2：怨鬼樓》。

陳以文及阮經天頒獎前，上演搞笑戲碼！（金馬獎直播截圖）

「最佳美術設計」獎由黃美清、涂碩峯憑作品《疫起》奪得。其他入圍者包括：王誌成、尤麗雯《老狐狸》；潘燚森；謝靄霖《白日之下》；吳若昀《請問，還有哪裡需要加強》；黃美清、鄭嘉政《小曉》。

「最佳美術設計」獎由黃美清、涂碩峯憑作品《疫起》奪得。（金馬獎直播截圖）

「最佳造型設計」獎由王誌成、高仙齡憑作品《老狐狸》奪得。其他入圍者包括：黃菊清《富都青年》；燚森、陳巧倩《白日之下》；黃菊清《五月雪》；葉嘉茵、蕭百宸、劉顯嘉《請問，還有哪裡需要加強》。

「最佳造型設計」獎由王誌成、高仙齡憑作品《老狐狸》奪得。（金馬獎直播截圖）

「最佳紀錄片」由中國獨立導演王兵憑作品《青春（春）》奪得，王兵未能出席典禮，並由監製代領。其他入圍者包括：許鞍華《詩》；蔡明亮《何處》；林正盛《撼山河 撼向世界》；趙德胤《診所》。

「最佳紀錄片」由中國獨立導演王兵憑作品《青春（春）》奪得，王兵未能出席典禮，並由監製代領。（金馬獎直播截圖）

「最佳紀錄短片」由窮山惡水電影小組作品《備忘錄》奪得。其他入圍者包括；朱云逸《另一面鏡子裡的夢中之夢》；張弘榤《鯨之聲》；劉人鳳《乙方及其後》；袁楠茜《吹夢無蹤》。

「最佳紀錄短片」由窮山惡水電影小組作品《備忘錄》奪得。（金馬獎直播截圖）

「最佳動畫短片」由陳嘉言、黃曉傑《夏夢迴》得獎。其他入圍者包括：劉琬琳《鷺鷥河》；陳鏹《白雲蒼狗》；王登鈺《幽暗小徑的鬼》；張晨曦《纏》。

「最佳動畫片」獎由邱立偉憑動畫電影《八戒》奪得。

「年度台灣傑出電影工作者」由大會頒發予製片人林仕肯。