魷魚遊戲真人挑戰賽｜新遊戲令MVP被KO　淘汰權引出人性陰暗面

《魷魚遊戲：真人挑戰賽》（Squid Game: The Challenge）已於日前（22日）在Netflix上架，遊戲大致跟隨劇集內容，除了將經典遊戲重現，亦有全新遊戲關卡，部分遊戲規則亦有改動。



《魷魚遊戲》最具標誌性的大公仔，真人版點少得佢出場。（《魷魚遊戲真人挑戰賽》劇照）

選擇淘汰關卡考驗人性

《魷魚遊戲：真人挑戰賽》雖然改編自韓劇，但同時亦是一場社會實驗，關卡見盡人性醜陋。在玩完「123木頭人」後，組織人員帶走兩名參賽者，美其名幫忙削蘿蔔皮，實質是給兩人一條讓他們站在人生交叉點的選擇題。兩人有機會幫助一位參賽者在下一關卡中取得優勢或是選擇淘汰一位參賽者。

給予參賽者淘汰權考驗人性。（Netflix畫面）

新增「海戰棋」遊戲

劇中以6個韓國傳統兒童遊戲作為遊戲關卡，而真人騷則加入外國人熟悉的新遊戲「海戰棋」（Battleship）。遊戲規則非常簡單，參賽者在棋盤擺好戰艦，要避開被對手打沉，雖然看似簡單，但需要運用邏輯才能過關。

（Netflix畫面）

432號參賽者在過往多有關卡都表現出色，是奪得獎金的最佳人馬，不過由於他以為真人騷會根據韓劇的遊戲關卡順序而舉行拔河關卡，所以他特別挑選了一眾肌肉男為隊伍。可惜海戰棋關卡需要邏輯及動腦筋，最後這位MVP最終都闖關失敗。