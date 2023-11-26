王冠｜戴安娜離世前拒絕多迪求婚？　狗仔隊瘋狂追訪導致車禍發生

改編英女王生平的Netflix王牌劇集《王冠》（The Crown）自2016年開播以來一直深受劇迷歡迎，第六季上半部於日前回歸。來到最終季，劇情繼續娛樂性十足，除了深入講述媒體追訪對於戴安娜王妃的影響，更重現戴妃之死。

《王冠》分拆為上下兩部份推出，首四集於11月16日首播，最後六集隨後會在12月14日上架。（Netflix）

劇中講到戴安娜王妃與富商好友Mohamed Al Fayed（Harrods前老闆）的兒子多迪（Dodi）譜出戀情，男方為戴安娜跟美國模特兒未婚妻Kelly Fisher分手，其後Kelly Fisher更控告多迪不忠。

戴安娜生前最後的情人是多迪。（劇集畫面）

兩人的戀情被狗仔隊公開。（劇集畫面）

第3集以「Dis-Moi Oui」戒指為劇名，多迪在巴黎的最後一晚向戴安娜求婚，雖然戴安娜拒絕了男方，但兩人卻認真反思彼此生活，這個對話讓兩人的關係有了昇華至另一層次。雖然這段對話外界無法得知是否事實，但根據英媒《獨立報》（The Independent）報道，車禍當天下午多迪的確去過巴黎麗思酒店附近的珠寶店，購買一枚價值11600英鎊，刻有法文「Dis-moi Oui」（說你願意）的訂婚戒，當時亦被閉路電視拍下。

多迪購買一枚價值11600英鎊，刻有法文「Dis-moi Oui」（說你願意）的訂婚戒。（劇集畫面）

劇中指戴安娜拒絕多迪求婚。（劇集畫面）

多迪的管家曾向倫敦警方表示，多迪有意在車禍當晚求婚。不過戴安娜的親朋戚友卻指沒有聽過她正考慮再婚或已訂婚的消息。另外《時代雜誌》報道，戴安娜離世時右手戴著一枚金飾戒指，但不是多迪所購買的求婚戒指，而是多迪送給戴安娜的友誼戒指。而最後「Dis-moi Oui」戒指、還未拆的禮盒及收據在多迪的巴黎住所被發現。

Elizabeth Debicki神還原戴安娜王妃。（劇集畫面）

另外，劇中雖然沒有將戴安娜及多迪遇上車禍的畫面拍攝出來，但大篇幅地呈現了世界各地的狗仔隊追訪兩人的畫面，包括在車上追逐及拍打車身的驚險鏡頭，讓觀眾知道戴安娜離世前的確飽受狗仔隊追訪的折磨。