吳慷仁拍封帝之作嬲到爆粗？　對演出充滿信心：入圍唔係不可思議

台灣演員吳慷仁憑《富都青年》的聾啞人士角色，勇奪本屆金馬獎最佳男主角。早前他跟拍擋陳澤耀接受《香港01》專訪大談拍攝這部電影的心路歷程，吳慷仁對於今次入圍原來一直信心滿滿：「如果你拍好一個作品，唔會喺入圍時覺得不可思疑」，現在榮升新科影帝，相信也是意料之內的意料之外。

攝影：陳順禎



吳慷仁與陳澤耀在開拍前花了不少時間相處去培養兄弟感情。

在台灣土生土長的吳慷仁，去年暑假來港拍攝港產片《但願人長久》，留港期間苦練廣東話，到今年10月接受本報訪問，九成時間用廣東話對答，雖不至於十分流利，但已是足夠令小編驚艷的程度，也證明他對演員這份工作的認真是絕對滿分。

吳慷仁透露拍攝《但願人長久》時，日日到通州街公園觀察香港人如何生活，還看到了有人吸毒。

「想拍一個好嘅戲」

吳慷仁的語言天份雖然未能應用在《富都青年》上，但飾演聾啞人士的他，將心力放在揣摩這個更高難度的角色，學手語、減肥是基本，要將非法外勞演得入型入格，還要早一個月到馬來西亞熟悉環境，到街市學劏雞，連平時走路吃飯的姿態都有研究，難怪連金馬評審主席李安都大讚「台灣有吳慷仁這位演員是非常棒的一件事」。

在台灣已屬一線小生的吳慷仁，忽然跑到馬來西亞拍一部低成本作品，他更透露自願減片籌爭取這個好角色，就當馬後炮但不得不佩服他挑劇本的眼光:「係我自己爭取，我鍾意呢個劇本，鍾意呢個角色，好希望可以離開台灣拍戲，因為台灣係我comfort zone，真係太熟悉了，換一個環境去感受另一個世界，對演員嚟講好特別」。

吳慷仁透露花了不少時間在街市打工，最後導演卻只用了十秒相關鏡頭，他即場「X」出聲。（劇照）

訪問當日金馬大會公布入圍名單不久，少不免要問是否有信心得獎之類，一直表現謙遜的吳慷仁，卻給了一個令人意外的自信滿滿回答：「攞唔攞獎唔係信心嘅問題，其實心情唔係不可思疑，因為演咗咁耐戲，差唔多十幾年，有一件事好奇怪，如果你拍好一個作品，唔會喺入圍時覺得不可思疑，你相信自己會入圍、相信自己得，唔知會唔會攞獎，但相信自己做得啱，個心係好踏實，我覺得我哋做咗一個好好嘅戲，畀金馬獎睇到」。

吳慷仁化妝＋髮型：Lisa C.@Lisa C. Makeup Art

陳澤耀化妝＋髮型：Kaho Cheng@Kahocheng_upton