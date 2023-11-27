拯救嫌疑人︱惠英紅演技被一致讚好　藉親母感受母愛偉大詮釋角色

由東方影業、洲立影業和銀都聯手香港發行的最新懸疑電影《拯救嫌疑人》，由張末執導，並由《你好，李煥英》女主角張小斐及台灣導演暨演員李鴻其出任男女主角、加上影后惠英紅，聯同王子異、洪浚嘉、尹子維、包上恩、王弋萱、湯鎮業等一眾實力演員演出，由上映至今不單力壓多套荷里活大片如《Marvel隊長2》和《飢餓遊戲前傳》，挾著強大口碑和好評讓票房穩步上揚！當中最受觀眾津津樂道就是影后惠英紅的精湛演技，讓觀眾被其母愛完全地感動！

影后惠英紅於《拯救嫌疑人》裡展現精湛演技，最受觀眾津津樂道。（《拯救嫌疑人》電影劇照）

於內地上映後很多觀眾被惠英紅深情演繹的林淑娥打動，有觀眾坦言看完電影後，喉嚨一直哽咽著說不出話，很有想哭的感覺。惠英紅感謝觀眾：「處理母親這角色的關鍵在於『母愛』，我將對林淑娥這角色的塑造分為四個階段：故事前面的林淑娥是一個非常溫柔、很有學問的老師，雖然失去女兒，但還是保持著風度和教養；到後來在法庭上，她已經出現狡猾的眼神和情緒的變化；然後在面對兇手的時候，觀眾會看到一頭瘋狂野獸；可是最後與小女孩的相處，她又回到母性的那種大愛。」紅姐坦言收到這劇本時己被當中的母愛感動了：「對於一個母親，最大的力量就是保護好自己的孩子。」紅姐更表示是自己的母親讓她很早就感受到母愛的偉大，而這種感受也幫助她完成對戲中林淑娥這個角色的詮釋。

惠英紅表示自己的母親讓她很早感受到母愛的偉大，幫助她詮釋林淑娥這個角色。（《拯救嫌疑人》電影劇照）

這次《拯救嫌疑人》是側重兩位母親的感受和故事出發，除了由紅姐飾演受害人 – 女兒被殺害的心碎母親林淑娥之外，亦有由另一新晉影后張小斐飾演的律師角色陳智琪，因為女兒被擄而被迫為一個姦殺犯盡力翻案，希望能救回女兒一命。陳智琪和林淑娥這兩位母親在戲中雖然是對立關係，但她們的出發點都是母愛。

新晉影后張小斐飾演的律師角色陳智琪，因為女兒被擄而被迫為一個姦殺犯盡力翻案，希望能救回女兒一命。（《拯救嫌疑人》電影劇照）

對於這次懸疑片有這樣的設定，導演張末有這樣的解釋：「懸疑電影常會故弄玄虛，而沒有放在更高的情感點上，這次我希望通過這個故事展現人類共通情感，給觀眾耳目一新的感覺。」張小斐亦表示很想拍犯罪懸疑類型電影，這次實現了夢想：「這部以女性角度拍攝的故事，包含懸疑、人性掙扎和職業道德選擇，還有爆破和動作戲，滿足我對犯罪懸疑題材的所有期待。」