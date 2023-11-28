金馬獎2023︱得獎者沙龍影帝吳慷仁最吸Like　唯獨呢位天后冇留影

台北「第60屆金馬獎頒獎典禮」日前完滿舉行，本屆共頒發二十四個評審團獎項、兩項終身成就獎及一項年度台灣傑出電影工作者獎，授予多項作品的傑出影人與團隊。頒獎典禮後，評審團主席李安攜同一眾得獎者聚首於會後的紅桌囍宴，由與金馬獎合作多年的著名台北攝影師羅柏麟掌鏡拍攝得獎沙龍照，並於社交媒體發布作為恭賀。

第60屆金馬獎評審團主席李安攜同一眾得獎人於紅桌沿拍攝沙龍照片。（金馬獎Facebook圖片）

其中，首度榮封影帝的吳慷仁沙龍照，獲得過千名網友讚好；金馬史上最年輕影后林品彤青春可人的捧獎照片亦有超過八百人讚好支持。除了四大演技獎得主以外，一眾技術獎及特別獎項的得獎人亦與獎項拍照留念，可惜唯獨終身成就獎得主之一林青霞未有留影。而代表香港奪得金馬獎的「最佳新演員」謝咏欣、「最佳新導演」卓亦謙、憑作品《直到我看見彼岸》獲「最佳劇情短片」的何思蔚與憑作品《夏夢迴》獲「最佳動畫短片」的黃曉傑、陳嘉言、郭永堅亦於紅桌前留影。

首度榮封金馬影帝的吳慷仁，沙龍照吸Like數最多！（金馬獎Facebook圖片）

成為金馬獎最年輕影后的林品彤，亦於沙龍照裡留下得獎後青春可人的笑容！（金馬獎Facebook圖片）

在一眾得獎人沙龍中，最具特式的一張莫過於憑掌鏡作品《（真）新的一天》奪得「最佳攝影」獎、已故歌手盧凱彤的遺孀余靜萍。她在相片中親吻右手手捧的金馬獎，並高舉左手遮掩半邊鏡頭，在照片中分享到得獎喜悅之餘，亦於觀眾保持距離與私密度，與典禮上未發得獎感言的舉措如出一轍。

憑掌鏡作品《（真）新的一天》榮獲「最佳攝影」獎的余靜萍，沙龍照最具個人特色。（金馬獎Facebook圖片）

金馬獎亦於社交媒體上分享沙龍圖輯背後的創作槪念，表示：「『圓桌』連結起團聚的影像語彙，在桌上碰杯慶祝，互道喜悅。眾人歡聚分享喜愛的電影、演員、光影、服裝、美術與音樂。電影聚合人群，在交談之中催生下一部雋永電影的誕生。」