王冠｜戴安娜之死掀大量陰謀論　傳英國王室竟然係幕後黑手？

Netflix王牌劇集《王冠》（The Crown）自開播以來一直深受劇迷歡迎，第六季上半部於日前回歸，來到最終季，劇情娛樂性十足。由於劇集重現了戴安娜王妃與情人多迪（Dodi Fayed）命喪巴黎的細節，令不少網民重提戴妃之死疑點重重的陰謀論。

《王冠》分拆為上下兩部份推出，首四集於11月16日首播，最後六集隨後會在12月14日上架。（Netflix）

戴安娜與多迪命喪巴黎。（劇照）

車禍發生後，戴安娜與多迪及當時的司機、巴黎麗茲酒店保安部副經理Henri Paul不幸離世，只得戴妃的前保鑣Trevor Rees-Jones生還。英法兩國警方指，失事原因是Paul醉駕及超速，其血液酒精濃度達到法國標準3倍。惟Paul的醫生指出，Paul因服用抗抑鬱藥而會對酒精反感，故認為他沒有酗酒的可能。

劇中的司機、巴黎麗茲酒店保安部副經理Henri Paul在駕車前在酒吧喝酒。（劇集畫面）

1997年8月31日凌晨，身處法國巴黎的戴安娜王妃與情人多迪法耶茲與保鑣瓊斯，在入住的麗茲酒店執行保安主管保羅親自駕駛下，坐上一輛四人黑色平治轎車。後因被狗仔隊跟拍，在市內發生車禍撞向橙柱，除坐在前座、司機位身旁的瓊斯外，三人全部喪生。（Getty Images）

戴安娜之死，多年來一直掀起陰謀論，其中有不少說法，包括戴安娜是假死、兇手為英國情報機關「軍情六處」（MI6）或英國空勤特種部隊（SAS）。多迪的父親法耶茲多年後接受訪問時，隱隱指出車禍是由英國王室策劃，更聲稱戴安娜當時已懷孕，並表示英國王室不容許一名回教埃及人，成為未來國君威廉王子或哈利王子的繼父。不過事後英國警方已經表示戴安娜當時沒有懷孕。

戴安娜王妃由Elizabeth Debicki飾演。（劇集畫面）

另外，有陰謀論指查理斯在戴妃座駕「動手腳」引致車禍，因為她生前曾提出指控，倫敦警察局前局長史蒂文（John Stevens）於2021年透露，曾為此向查理斯查問。戴安娜於1995年曾向管家（Paul Burrell寫下便條，稱查理斯正計劃讓她遇上一場交通意外，破壞她汽車的煞車系統，以便他迎娶兒子們的保母伯克（Tiggy Legge-Bourke）。而查理斯2005年在警方調查這宗車禍時，以證人身份於聖詹姆斯宮與史蒂文會面。查理斯稱不知道有關便條的任何事，直至它被媒體公開。