年少日記｜卓亦謙台上感謝女友稱婚期近　被爆爸爸是高官︰冇壓力

由卓亦謙執導、爾冬陞監製，盧鎮業、黃梓樂、鄭中基主演的電影《年少日記》，剛在上周六舉行的台灣金馬獎贏得「觀眾票選最佳影片」及「最佳新導演」兩大獎項。昨日（28/11）團隊回港跟傳媒見面。問到卓亦謙在台上感謝女友是否準備結婚，原來二人感情已相當穩定，亦預告婚期近。



爾冬陞監製及卓亦謙導演，手執「觀眾票選最佳影片」及「最佳新導演」兩大獎項，跟傳媒見面。（許育民 攝）

在金馬之旅獲得兩大獎項的《年少日記》，團隊昨晚跟傳媒見面，問到得到「最佳新導演」獎的卓亦謙心情如何？「我至今仲未消化到，我份人好悲觀，有得入圍已經好開心。」而在台上，導演有公開感謝女友，還說她的愛與美麗的靈魂帶他走出黑暗。問到這番話是即興還是一早想好？卓亦謙︰「是由酒店去會場那程車想到的，當時跟她一起搭車去會場，我冇同佢講，但自己就諗如果有機會上到台，就要講呢番說話。」

卓亦謙在台上領獎時，公開答謝女友。（直播截圖）

黃進帶起答謝女友潮流

身邊的爾冬陞就笑指新導演上台多謝女友是由當年《一念無明》黃進帶起︰「剛剛在導演會開會，見到黃進導演，我話你攞獎嗰年多謝女朋友開咗先例，將來再有香港新導演上台得獎冇多謝女朋友就大件事。」隨後爾冬陞更化身記者，追問卓亦謙有冇話過得到獎就結婚？卓亦謙︰「在公布提名之前已經諗緊結婚。（爾︰已經求婚？）未求嘅但有共識會。（爾︰你需唔需要呢刻請個特別嘉賓出來畀你去求呀？）」卓導演立即拒絕。

女友在台上聽到男友愛的宣言，立即哭成淚人。（直播截圖）

卓亦謙接受訪問期間，女友（右一）亦在布幕後細心聆聽。（許育民 攝）

公開父親身份未感壓力

《年少日記》在頒獎禮前夕率先奪得「觀眾票選最佳影片」，當時有傳媒指出其父為現任政務司副司長卓永興，而卓永興更透過新聞秘書向傳媒確認指：「作為父母，兒子有自己喜歡的工作，我十分高興。希望他繼續努力，活出自己的一片天。」問到被公開爸爸為高官，可有感到壓力？卓亦謙︰「其實都冇壓力，佢有睇咗部戲，有恭喜我。佢都係傳統的父母，那些祝福唔係咁有創意，都係話Proud of You，叻仔！佢一直都支持我拍電影。」

政務司副司長卓永興。（資料圖片）

鄭中基有爸爸影子？

至於戲中鄭中基飾演的嚴父，可有少少真爸爸的影子？卓亦謙︰「佢冇鄭中基咁嚴，我在資料搜集期間，聽到好多好極端嘅例子，甚至會揪起個小朋友打都有。」身旁的爾冬陞表示時代進步不少，他年少的時代生活環境艱難，對仔女的教育相當嚴厲，現在自己做爸爸都要重新學習。爾冬陞︰「我是老來得女，自己都要去睇書，問下蕭芳芳這位兒童心理專家意見，如何為小朋友建立價值觀，人生觀，我自己都學習緊，好深奧。所以我都因為個女自己都成長了，我啲耐性都係由個女訓練出來，所以而家對一班新導演都比較寬容。」

卓亦謙表示戲中的鄭中基，並不像自己爸爸。（《年少日記》劇照）

問到導演在金馬慶功上，可有爭取跟李安交談，當下他突然記不起李安跟他說話甚麼，結果又遭身邊的爾冬陞揶揄︰「李安講嘢你都唔記得，我講嘢你點會記得吖？」最後卓亦謙都記起李安的說話︰「佢話有睇《年少日記》，好喜歡，而去到投選『最佳劇情長片』及『最佳原創劇本』時，《年少日記》都可以入到最後階段。」

二人不時揶揄對方，相當搞笑。（許育民 攝）

雖然訪問期間二人不時揶揄對方，但到最後爾冬陞還是認真地說，多謝對方搵自己做監製，而卓亦謙都立即感性起來︰「我都要多謝第一次拍戲就可以夾到你，係我嘅幸福。」但最後還是遭爾冬陞反窒︰「未紅都識咁虛偽，好啦好啦！」