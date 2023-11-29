年少日記｜黃梓樂去到台灣都有粉絲　盧鎮業想同「哥哥」拍喜劇

由卓亦謙執導、爾冬陞監製，盧鎮業小野（小野）、黃梓樂主演的電影《年少日記》，剛在上周六舉行的台灣金馬獎贏得「觀眾票選最佳影片」及「最佳新導演」兩大獎項。昨日（28/11）團隊回港跟傳媒見面。



監製爾冬陞、童星黃梓樂、導演卓亦謙與盧鎮業（小野），一起手執金馬獎見傳媒。（許育民 攝）

兩位演員盧鎮業與黃梓樂，以戲中兄弟身份見傳媒。問到台灣之旅，兩位都大讚當地觀眾相當熱情，亦非常喜歡這部作品。盧鎮業︰「有一場在400多位嘅IMAX戲院放映，我入場做映後分享會時，見到好多觀眾都眼泛淚光，好多觀眾都留低聽我哋分享。」

二人都關心電影在台灣受觀眾愛戴。（許育民 攝）

梓樂更指有影迷在自己入住的酒店守候，等機會合照。10歲仔已經有台灣粉絲，可有想過去當地發展？「暫時香港都OK，我國語唔係咁好。」今次行程相當急速，小野更是快閃之行，只逗留兩日一夜。「未試過去台灣一毫子都冇用過，一起身就上車去做訪問、映後分享、又再做訪問，做完就坐車去機場。」

梓樂在戲中的演出，贏到不少人的眼淚。（《年少日記》電影劇照）

梓樂在戲中是飾演盧鎮業的哥哥，問到「細佬」的演技時，哥哥表現得相當謙虛︰「我未有呢個能力去批評人啦！」而盧鎮業就大讚他眼神亮麗︰「他的戲份都睇到我好感動，佢對眼好靚，好似看穿世事一樣。」至於會否有機會再合作，二人都說好想，不過可以轉戲路，拍喜劇。盧鎮業︰「佢可以繼續做『大佬』，帶我去打劫。」梓樂聽見都覺得好玩一口應承。