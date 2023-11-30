《星願奇緣》劇情+角色介紹　7大必睇位迪士尼經典會集勁多彩蛋

華特迪士尼動畫製作室100週年重頭壓軸鉅獻《星願奇緣》（WISH），備受全球迪士尼影迷期待已久。電影由《魔雪奇緣》（Frozen）系列及《奇幻魔法屋》（Encanto）金像班底精心打造，無論故事、主題曲、畫風，都一一向迪士尼百年傳統致敬，延續迪士尼一貫的魔幻風格以及主角無懼困難勇於追逐不可能的夢想為主題。（上映日期︰12月21日）

主角雅莎（Asha）為了拯救族群而向天誠心許願，獲得擁有無限宇宙能量的Star回應。（《星願奇緣》劇照）

劇情+人物介紹

《星願奇緣》WISH靈感源自迪士尼百年來一個讓人富有共鳴的概念——向星星誠心許願。從《木偶奇遇記》、《仙履奇緣》等經典，以至今次的最新作品，主角都有發自內心的願望，在向天空許願的同時，亦推動他們勇往直前奔向夢想。《星願奇緣》WISH的主角雅莎（Asha）為了拯救族群而向天誠心許願，獲得擁有無限宇宙能量的Star回應，聯同一隻穿睡衣的山羊華倫天奴，一起以實現夢想的力量與信念展開一場「願望成真」大歷險！

電影以實現夢想的力量與信念展開一場「願望成真」大歷險！（《星願奇緣》劇照）

10大必睇位

01 追溯魔法起源 迪士尼電影大集會

《星願奇緣》是華特迪士尼動畫製作室慶祝100週年的世紀鉅製，多年來由迪士尼陪伴成長由細睇到大的忠粉，當然必定要參與這場全球同歡的電影大派對！

電影以願望為主題，靈感源於多年來大家心愛的一眾迪士尼角色，例如：《仙履奇緣》灰姑娘、《雪姑七友》白雪公主，及《阿拉丁》茉莉公主等⋯⋯都是由發自內心的願望，推動他們勇往直前追逐不可能的夢想，由此追溯迪士尼一切魔法的起源，彩蛋源源不絕，為迪士尼迷帶來最美好的集體回憶！

戲中不少角色會似曾相識，變成彩蛋位。（《星願奇緣》劇照）

02 《魔雪奇緣》金像班底再展魔法

電影由《魔雪奇緣》系列 (Frozen) 及《奇幻魔法屋》(Encanto) 金像班底傾力精心打造，延續以迪士尼獨家招牌魔法、悅耳動聽的歌曲，有望繼《魔雪奇緣》後再度掀起全球熱潮，今個聖誕唔睇冇話題。

電影由《魔雪奇緣》系列 (Frozen) 及《奇幻魔法屋》(Encanto) 金像班底傾力精心打造。（《星願奇緣》劇照）

03 欣宜驚喜聲演 演唱5首金曲

粵語配音版為本地觀眾帶來更多驚喜，請來久休復出的鄭欣宜聲演女主角雅莎、ERROR成員何啟華 (阿Dee) 聲演山羊華倫天奴，二人首度合作為動畫配音，表現合拍落力搞笑，務求令本地觀眾睇得更加投入，更加開心。聲演女主角之外，欣宜更會主唱5首電影歌曲，包括主題曲《星願》(This Wish)，想聽久候多時的欣宜新歌，一定要第一時間入戲院捧場。

Dee哥講出心底話，希望欣宜可以保持歡欣。（影片截圖）

鄭欣宜表情多多，由配音到唱歌都非常到位。（IG：@princejoyce）

04 「願望成真」大歷險 發放愛與希望正能量

貫徹迪士尼一向的故事風格，魔幻有趣搞笑之餘同時感動人心，今次以願望為主題，透過女主角雅莎的「願望成真」大歷險，帶領大家親身體驗「誠心許願」如何成就宇宙間最神奇的力量，帶出充滿愛與希望的正能量，大人細路都會各有得著！

05 全新迪士尼角色登場

活潑勇敢的女主角雅莎(Asha)、穿睡衣的搞笑山羊華倫天奴(Valentino)、擁有無限宇宙能量的魔法星星(Star) 、自以為好靚仔的自大國王夢飛高(Magnifico)，一眾角色形象鮮明又有趣好玩，總有一個會成為你最喜愛的迪士尼新角色，當然要第一時間入場認識佢哋！

擁有無限宇宙能量的魔法星星(Star) ，是今次的新角色之一。（《星願奇緣》劇照）

自以為好靚仔的自大國王夢飛高(Magnifico)。（《星願奇緣》劇照）

06 繼《Let It Go》再創大熱金曲

延續迪士尼的金曲傳統，今次請來格林美獎提名唱作歌手Julia Michaels夥拍格林美得獎音樂人Benjamin Rice，為電影創作7首原創新歌，首首動聽又各具新意，相信繼「Let It Go」後又有一首無人不識、人人都會跟住唱的金曲誕生！

以頂尖CG技術帶出手繪、水彩故事書風格，獨一無二的視覺震撼。（《星願奇緣》劇照）

07 動畫特技全新突破

今次的動畫特技再有全新突破，並向迪士尼過去100年的經典致敬，以頂尖CG技術帶出手繪、水彩故事書風格，獨一無二的視覺震撼，一定要在大銀幕細意欣賞！