白日之下｜票房破1700萬正面交鋒贏Marvel　林保怡姜大衛加入謝票

由天下一電影出品，以記者工作及殘疾院舍黑幕為題材的電影《白日之下》，轉眼上畫近一個月，票房持續上升，上映期間更多日成為單日票房冠軍。截止11月29日，電影上映28日累積票房經已衝破1700萬！更令人鼓舞是同期與《Marvel隊長2》（The Marvels）正面交鋒，但都冇損聲勢，最終累積票房更超越對方。

「院長」林保怡和「通伯」姜大衛，一齊參與謝票。（大會提供）

近年Marvel的電影往往是港片尅星，大家通常都避之則吉，電影《白日之下》在11月2日上畫，《Marvel隊長2》就在11月8日，相差一星期，不過《白》靠口碑撐住票房，連續多日成為單日票房冠軍，最終更超越對方累積票房數字。截止11月29日，《白日之下》收$1,700萬，而《Marvel隊長2》就收$1,543萬，為港片寫下漂亮一仗。

台前幕後一行12人浩浩蕩蕩走入戲院親身答謝觀眾，並祝願電影踏入第五周，票房繼續有好成績。（大會提供）

《Marvel隊長2》在《白日之下》上畫後一個星期上映，令票房大受壓力。（網上圖片）

團隊上下都非常感激觀眾支持，特意在昨晚踏入上映第五周前，導演簡君晋率領一眾演員，包括姜大衛、余香凝（Jennifer）、林保怡、梁仲恆、梁雍婷（Rachel）、陳湛文、朱栢謙、許月湘，以及主題曲主唱者黃妍（Cath）、編劇李卓風、唐翠萍，組成開畫以來最強大的謝票團隊，台前幕後一行12人浩浩蕩蕩走入戲院親身答謝觀眾，並祝願電影踏入第五周，票房繼續有好成績。

姜大衛戴上戲中的招牌鴨嘴帽，觀眾反應熱烈。（大會提供）

大會更安排鴨嘴帽派畀現場觀眾。（大會提供）

12位謝票嘉賓與全場觀眾大合照。（大會提供）

難得見到12 位台前幕後人員同場出現，觀眾反應非常熱烈，John哥更主動搞氣氛，即場戴上戲內角色通伯的標誌鴨嘴帽，全場觀眾拍掌起哄，John哥笑言：「其實通伯唔傻㗎，好似我咁醒嘅，好多謝大家支持《白日之下》，希望大家真係多啲入戲院睇電影，香港電影真係好多好好睇嘅。」首次加入團隊謝票的保怡，亦都跟在場觀眾打成一片：「剛才阿John哥見到我嘅時候，話想打我，哈哈哈，呢個院長真係抵打，係啊，真係一個魔鬼嘅角色嚟架。」謝票團隊亦即場送贈紀念版鴨嘴帽，影迷們都非常驚喜。