幕府將軍︱真田廣之領銜主演戰國史詩故事　出年2月Disney+獨家睇

備受全球觀眾期待，全新原創史詩式劇集《幕府將軍》（Shōgun）即將於2024年2月27日Disney+ 獨家首播，並一口氣播放首兩集，逢週二更新一集，全劇共計10集。Disney+ 同時發佈最新海報，連同較早前發佈的預告片，呈現令人期待的磅礡氣勢。

全新原創史詩式劇集《幕府將軍》（Shōgun）即將於2024年2月27日Disney+獨家首播。（《幕府將軍》預告截圖）

原創劇集《幕府將軍》改編自James Clavell筆下暢銷小說，故事背景設定於公元1600年，正值百年內戰的日本。（Disney+網站圖片）

原創劇集《幕府將軍》改編自James Clavell筆下暢銷小說，故事背景設定於公元1600年，正值百年內戰的日本。兼任製片人的星級演員真田廣之將會飾演吉井虎長（暫譯）（Lord Yoshii Toranaga），為自己的生命奮戰，對抗來自攝政委員會成員的聯手攻擊。另一邊廂一艘神秘的歐洲船隻被發現困在附近一個漁村，由Cosmo Jarvis所飾演的英國水手John Blackthorne帶着能夠幫助吉川虎長扭轉權力的秘密現身，同時要摧毀自身的敵人：耶穌會牧師以及葡萄牙商人。由澤井杏奈所飾演的茉莉子（暫譯）（Toda Mariko）是一位神秘的基督徒，來自一個名譽受損的貴族，也是家族裡最後一名成員。茉莉子擔當著吉川及Blackthorne的翻譯，要在處處危機的政治環境中，保守自己的信仰以及肩負已故父親交託的責任。

兼任製片人的星級演員真田廣之將會飾演吉井虎長。（《幕府將軍》預吉截圖）

由澤井杏奈所飾演的茉莉子是一位神秘的基督徒，來自一個名譽受損的貴族，也是家族裡最後一名成員。（《幕府將軍》預告截圖）

劇集將由華麗的日本演員陣容傾力演出，其中包括由淺野忠信所飾演的「Kashigi Yabushige」，一位臭名遠播的反叛者，同時是吉川虎長的親密盟友；金井浩人飾演「Kashigi Omi」，發現Blackthorne所在歐洲船隻的漁村年輕領袖；平嶽大飾演「Ishido Kazunari」，與吉川虎長匹敵的朝中重臣；穗志萌香飾演「Usami Fuji」，一位必須在領主的戰鬥中找到新目標的寡婦；西岡徳馬飾演戶田廣松（Toda Hiromatsu），一位吉川虎長值得信賴的將軍和最親密的朋友；阿部慎之助飾演茉莉子善妒的丈夫「Toda Hirokatsu “Buntaro”」；倉悠貴飾演個性傲慢，渴望證明自己，吉川虎長的兒子「Yoshii Nagakado」；向里憂香飾演一名聞名於全日本的藝妓「Kiku」；二階堂富美飾演備受尊敬的繼承者之母「Ochiba no Kata」，她將不惜一切代價阻止吉川以及其對她兒子權力所帶來的威脅。

淺野忠信所飾演的「Kashigi Yabushige」，一位臭名遠播的反叛者，同時是吉川虎長的親密盟友。（《幕府將軍》預告截圖）

《幕府將軍》 由Rachel Kondo與Justin Marks創作，並由Justin Marks兼任製作人以及執行監製。Michaela Clavell、Edward L. McDonnell、Michael De Luca、Rachel Kondo亦是執行監製團隊成員。Hiroyuki Sanada 擔任監製。由FX Productions負責製作。《幕府將軍》 將於2024年2月27日Disney+ 獨家上線。