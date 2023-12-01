飯戲攻心2︱鄧麗欣預告片被罵水性楊花　表弟阿Dee：這家人好淫亂

港產片《飯戲攻心2》承接上集的超強勢頭，鐵定2024 農曆新年公映，成為2024年第一囍事，電影繼續由陳詠燊（Sunny）執導兼編劇，除了原創的五位「飯團」鄧麗欣（Stephy）、張繼聰、王菀之（Ivana）、林明禎以及陳湛文外，新一集更招倈不少好戲之人加入大家庭，如謝君豪、魏浚笙（Jeffrey）、何啟華（阿Dee）、 胡楓、羅蘭和蔣志光等，位位各有份量，「飯團」家族聲勢浩大，人才濟濟。

《飯戲攻心2》當然唔少得鄧麗欣飾演的「二嫂」Monica啦！（《飯戲攻心2》電影劇照）

《飯戲攻心2》男班底亦由張繼聰飾演的「二佬」帶隊！（《飯戲攻心2》電影劇照）

至於憑上集入屋的林明禎，亦於《飯戲攻心2》繼續飾演「大嫂」阿Meow！（《飯戲攻心2》電影劇照）

今集《飯戲攻心2》仲有一眾好戲之人加盟，包括修哥胡楓、羅蘭姐、謝君豪同蔣志光！（《飯戲攻心2》電影劇照）

最新公布的角色預告中，眾人都有着自己的疑問和煩惱，觀眾可以再次見證各角色一步步的成長。首先Stephy飾演的Monica和二佬阿聰分別着上婚紗及禮服似乎準備好要結婚，不過阿聰則說：「我已準備好，可能是我未婚妻Monica未準備好……」飾演Monica的Stephy都有補充：「這個人代表着我一直對婚姻的恐懼，兩個人在一起最緊要有共識。」究竟是誰影響Monica對婚姻看法，此外，今次兩人因準備結婚的關係與陳氏其他家族成員聚首一堂，謝君豪、胡楓以及蔣志光都是新加入的叔伯父，豪哥飾演的六叔講起Monica時更火起怒罵：「Monica這個名子一聽便知水性楊花！」令Monica同二佬都嬲爆。

謝君豪飾演的陳氏叔伯，對Monica的印象竟然是水性楊花！（《飯戲攻心2》預告截圖）

謝君豪飾演的陳氏叔伯，對Monica的印象竟然是水性楊花！（《飯戲攻心2》預告截圖）

Ivana繼續飾演廚神Josephine，他跟三佬陳湛文似乎同樣準備要結婚，不過兩人又處於感情休漁期階段，二人分別講出「結婚和煮飯一樣，出色的飯局都是場騙局」以及「夢想成真註定艱辛」，三佬更被飾演豬媽米雪姐不滿大罵：「唔生性！」 兩人的關係開始變得撲朔迷離。加上由明禎飾演的阿Meow又突然被問到有沒有因工作關係跟三佬日久生情，阿Meow更講出「我同阿Lung係有輘輷」。

林明禎飾演的阿Meow竟然與「三佬」陳湛文有輘輷？！（《飯戲攻心2》預告截圖）

而新加入的Jeffrey所飾演的靚仔有型明星Mark Gor風靡萬千少女，就連飾演Ivana婆婆的羅蘭姐都是其粉絲。不過最令人意想不到的是Mark Gor竟然是阿Meow的忠實粉絲，但這位私下卻是油光滿臉的毒男，於初次見面已將阿Meow嚇一大跳， 及後阿Meow又被問到會不會接受Mark Gor的追求，讓他成為自己第二十個男朋友，一直默默等待大佬的阿Meow又會情歸何處？這段錯綜複雜多人關係最終又會如何收科？難怪飾演表弟的DEE笑話他們這家人「淫亂」。

魏浚笙飾演的偶像Mark Gor，私底下居然是個毒男？（《飯戲攻心2》電影劇照）

《飯戲攻心》幾兄弟感情事連表弟阿Dee都話「淫亂」！（《飯戲攻心2》預告截圖）

此外，全新曝光的八張人物海報中，大家笑面迎人、開開心心，滿有喜慶的氣氛，而最畫龍點晴的地方是大家的眼角都有兩點飯加持，今個新年「飯團一家喜上加喜喜，有福情侶冧中更冧冧」，希望承接上集氣氛，在2024農曆年跟香港市民拜早年兼見面。

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第二輪以飯團一家各成員的Yes Card 亦將於12月10日起於指定戲院推出，上一輪飯團戀愛Yes Card 大受歡迎，所以今次一燈大師Sunny 再接再厲以「生肖 X 星座」親自開光及撰寫龍年十二生肖及星座的運程，為香港市民指點迷津！其中抽中「龍年開運金卡」的話，更可獲贈電影贈劵乙張。想測試自己幸運指數，就不要錯過了！