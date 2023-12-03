水行俠挑機對家雷神　基斯咸士禾夫有骨互窒︰制服塞滿墊幾好睇

DC最新超級英雄電影《水行俠與失落王國》（Aquaman and the Lost Kingdom）日前於巴西舉行首個宣傳活動，再度飾演水行俠的積遜莫瑪（Jason Momoa）攜同導演溫子仁、柏德烈韋遜（Patrick Wilson）及Yahya Abdul-Mnatee等演員一同出席，為即將於12月22日在美國上映的新作造勢。積遜莫瑪於宣傳活動現場穿白背心上陣，緊握戲中標誌性的海王武器黃金三叉戟，大曬超粗壯鐵臂，成為全場男女粉絲的焦點！

積遜莫瑪主演的DC超級英雄電影《水行俠與失落王國》日前於巴西開展宣傳，積遜莫瑪更穿上背心上陣，緊握三叉戟大曬超粗壯鐵臂。（積遜莫瑪IG圖片）

積遜莫瑪於超級英雄續作裡再度飾演水行俠一角。（《水行俠與失落王國》電影劇照）

一向形象健碩粗獷的男主角積遜莫瑪在社交媒體抖音上發布一條短片，向對家Marvel最大隻演員「雷神」基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth）挑機，在影片中穿着水行俠緊身戰鬥服的積遜莫瑪一邊屈曲粗壯的手臂，一邊笑言：「你點呀基斯咸士禾夫？你望唔望到呀？你要努力健身！我唔駛啊！」似乎笑指自己一向都非常大隻，加上超級英雄造型為長袖，所以不用刻意到健身室為演出加操。

積遜莫瑪於社交媒體上發布短片，竟疑似向對家Marvel的「雷神」基斯咸士禾夫挑機！（積遜莫瑪抖音截圖）

另一邊廂，在積遜莫瑪下戰書後，「雷神」基斯咸士禾夫亦在同台以短片回敬，他在家中身穿背心，以橡筋拉力帶操練青筋滿佈的麒麟臂，一邊笑指：「積遜！你件塞滿墊嘅制服真係好睇！但係我鍾意『真肌肉制服』多啲囉老友！」回敬積遜莫瑪話裡有骨的短片，但最後基斯咸士禾夫再大曬一下手臂肌肉後，便衝到鏡頭面前說：「我愛你啊水行俠！」在社交媒體上互窒背後，二人其實亦互相為對方谷人氣，並非有意挑機或交惡。

基斯咸士禾夫亦於社交媒體上回敬積遜莫瑪，笑指自己更鍾意以真肌肉示人。（基斯咸士禾夫抖音截圖）

積遜莫瑪與基斯咸士禾夫兩大大隻型男，先後於今年底及明年初各自推出新作《水行俠與失落王國）及預告新近上架的《Furiosa：A Mad Max Saga》（暫譯《芙莉歐莎：末日先鋒傳說》），積遜莫瑪在超級英雄續作再度飾演水行俠，重戰上集的海盜反派；基斯咸士禾夫則於《末日先鋒》的前傳作品中飾演其中一位軍閥，在預告的背心造型大晒麒麟臂。兩位筋肉型男新作都極有睇頭，難怪在社交媒體上互谷人氣，幫對方宣傳造勢。

「雷神」基斯咸士禾夫在新作Mad Max前傳《芙莉歐莎：末日先鋒傳說》的劇照裡，大曬超粗壯鐵臂。（《芙莉歐莎：末日先鋒傳說》電影劇照）