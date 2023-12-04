Sweet Home2｜劇情+角色介紹　首季四大關鍵人物有黑化有翻生迎戰

Netflix 人氣韓劇《Sweet Home》，在 2020 年播出後大受歡迎，雖然第一季刻意留下一大伏線令結局不完整，致被人說是爛尾，不過從早前公佈會一口氣開拍第二、三季，又再次引起大家的期待。第二季已於12月1日上架，現在同大家分析劇中四大要角，在今季會有咩發展？



《Sweet Home2》已於12月1日上架。（《Sweet Home2》海報）

《Sweet Home》第一季劇情講到車賢秀（宋江 飾），自父母離世後，要獨自搬到「綠之家」居住，而就在他感到非常絕望，決定要結束生命的那天，在公寓內突遭到怪物襲擊，從而展開不一樣的人生。至於怪物從何而來，原來都是由人類的執念形成，一個人執念愈深，自會失去人類的理智而成為怪物，相當合理。來到第二季，故事不再侷限於「綠之家」發生，各人會走出去並集中在體育館，除要面前全新怪物的襲擊，更要面對人與人之間的情感掙扎。

等了3年，第二季終於開播。（《Sweet Home2》海報）

宋江「車賢秀」化身疫苗實驗品救全球

由貌似Poki@ERROR的宋江，他在《Sweet Home 2》飾演的主角宋江，第一季已進化成半人半獸的物種，身體可以自行復原的能力。來第新一季，面對極級進化的慾望怪物，戰力更強大，而他帶領住綠之家的倖存者，發現一個專門對付怪物的烏鴉部隊，由他們保護的體育館，而這就成為新的避難所。

車賢秀帶領住綠之家的倖存者，發現一個專門對付怪物的烏鴉部隊。（《Sweet Home2》劇照）

除此之外，車賢秀更獨自前往位於栗島的特別災難基地，打算將自己當成疫苗研究的實驗品，以自己製造血清，尋找可徹底治療怪物的方法，希望從而可終止這場災難。

角色由想自尋短見，到肩負起拯救世界的英雄。（《Sweet Home2》劇照）

李陣郁「邊尚昱」義氣大叔要黑化？

在第一季，由李陣郁飾演無畏無懼，奮戰怪獸的義氣大叔「邊尚昱」，一直是車賢秀的最佳夥伴，但來到第二季，他將迎來一個極重要的黑化過程，因為他發現自己身上，除了擁有邊尚昱外，還多了另一角色「鄭毅銘」，即是第一季中由金聖喆飾演的歹角，原來都附在他身上。李陣郁在訪問中提及，要自從邊尚昱與鄭毅銘兩角之間揣摩，得出當中的細微變化。但今次黑化未必帶來更大災難，反而是人類的希望，有機會成為特殊感染者。

李陣郁飾演的邊尚昱大叔，極具魅力。（《Sweet Home2》劇照）

第一季中由金聖喆飾演的歹角「鄭毅銘」。（《Sweet Home》劇照）

李施呤「徐伊景」為角色寫日記

李施呤飾演的「徐伊景」，是特種部隊的消防員，第一季展現出澎湃的肌肉已獲關注，亦多次在綠之家的鄰居陷入危險時，扮演救人角色。劇情講到其丈夫在婚禮前失蹤，既要獨自誕下孩子，又要繼續尋找丈夫的下落。李施呤對角色的研究相當仔細，她有向傳媒表示，為演得更立體，刻意將角色的情緒轉折記下來。例如身為媽媽，最擔心是自己的小孩能否安全地成長？定還是會變成怪物？李施昤便將這些細節位都寫進角色日記處，更導演也很用心地把筆記全部看完，並套用到後來導戲的過程中。

上一季李施呤飾演的徐伊景，鋼條身形令人難忘。（《Sweet Home》劇照）

今集要保護自己的小朋友。（《Sweet Home 2》劇照）

高旻示「李恩宥」睹物憶哥哥

高旻示在劇中飾演「李恩宥」，出場時的一段芭蕾舞演出，令人留下深刻印象。可惜世界的變化，令她要轉行格鬥模式，而現實中她更要在片場上武術戰鬥課程，接受格鬥訓練。在劇中，高旻示似對哥哥諸多不滿及嫌棄，但在預告中，當高旻示在廢墟中找到哥哥的眼鏡時，一時忍不住地痛哭起來，並決心要尋找失蹤的哥哥。雖然大家都好想李到晛會在第二季演出，但從公布的演員名單中，就一直欠奉，或許會是第三季最大彩蛋？

-高旻示飾李恩宥，由優雅的芭蕾舞蹈員變成悍將。（《Sweet Home 2》劇照）