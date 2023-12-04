Silent Night︱男主角靠眼神表情演戲　談吳宇森︰現場好似睇表演

今年底將推出執導新作《Silent Night》的77歲導演吳宇森，事隔20年再度重返荷里活拍電影。曾於九十年代起進軍荷里活的吳宇森，拍攝《奪面雙雄》（Face/Off）、《職業特工隊2》（Mission：Impossible 2）等多部賣座作品，為少數於全球影壇享負盛名的華人導演。

在國際影壇盛負盛名的華語電影導演吳宇森，事隔20年再度推出荷里活電影新作《Silent Night》。（視覺中國）

吳宇森於新作裡起用44歲的瑞典演員Joel Kinnaman為男主角，此前他曾拍攝《自殺特攻：超能暴隊》（Suicide Squad）系列及2015年的新版《鐵甲威龍》（RoboCop）等動作電影，經驗尚算豐富，《Silent Night》亦為吳宇森與Joel Kinnaman首次合作的電影。

吳宇森新作《Silent Night》起用44歲瑞典男星Joel Kinnaman飾演男主角。（視覺中國）

相信觀眾對Joel Kinnaman於《自殺特攻隊：超能暴隊》裡的演出有所印象。（《自殺特攻隊：超能暴隊》電影劇照）

Joel Kinnaman於2014年亦曾主演新版《鐵甲威龍》，動作電影經驗尚算豐富。（《鐵甲威龍》電影劇照）

早前Joel Kinnaman就參演吳宇森的新作《Silent Night》接受外媒專訪，談到電影零對白的高難度演繹及合作華語電影大師吳宇森的經驗，他強調與吳宇森合作令他獲益良多。Joel Kinnaman首次拍攝沒有對白的電影，他坦言表演方法與過去分別極大，但亦令他更投入拍攝：「在情感場景中，通常劇本可以像錨一樣，幫助你將情感引入情境。但在這部電影中，一切都被去除。我意識到要講述這個故事，必須百分百投入到當下，因為我只能用眼神來講故事，用微細的面部表情和微表情來傳達。」

Joel Kinnaman表示因為《Silent Night》劇本沒有對白，所以對眼神與面部微細表情的演繹要求更高，自己要百分百投入拍攝才能演繹。（《Silent Night》電影劇照）

對於電影的風格，Joel Kinnaman直言節奏非常明快、緊湊，而與吳宇森合作亦是一次極致體驗：「能夠與吳宇森一起工作實在太好了，我很喜歡觀察他。」對於吳宇森事隔20年再度與荷里活演員合作，Joel Kinnaman表示：「吳宇森非常願意合作，會開放地討論他的想法。因為當你去除了對白這個要素時，這實際上給了你更大的自由，我們知道正在使用這個場景表述故事情感，角色從這個點到那個點。但過程會如何，實在具有許多發揮空間。」

Joel Kinnaman提到吳宇森對《Silent Night》拍攝方法的態度開放，亦會與他交流意見，一同在空間裡發揮。（《Silent Night》電影劇照）

Joel Kinnaman亦補充指吳宇森為電影準備的拍攝技巧非常豐富：「有時他會設計一個精美的鏡頭來講述整個場景故事，有時我們會溝通，他亦會按我的想法，即興創作另一個鏡頭，以不同的方式來講故事。吳宇森被譽為攝影大師，在現場拍攝好像看他美妙的表演，透過他如何移動攝影機，以及如何使用攝影機來講述故事，我學到很多利用影像說故事的技巧。」