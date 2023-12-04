不日成婚2︱衞詩雅貼地演出贏女觀眾共鳴　一洗《失眠》驚慄烙印

香港愛情喜劇《不日成婚2》日前於香港正式上映，電影由陳茂賢執導，首集《不日成婚》六位班底陳家樂、衞詩雅、朱栢康、談善言、岑珈其及楊偲泳主演，更有資深金像女配金燕玲加盟，與陳家樂飾演母子，非常令人期待！飾演女主角可怡的衞詩雅，從首集與姊妹們夾計嘗試懷孕逼婚，到今集與陳家樂飾演的阿佳籌備結婚時面對霸氣奶奶金燕玲的婆媳關係，不論衞詩雅與可怡均在兩集之中成長不少，而衞詩雅從2008年出道至今已達15年之久，由模特兒踏進大銀幕，累積演出達40部電影，過程經歷不少起跌辛酸後，如今成為非常活躍的女主角！



衞詩雅出道至今已達15年之久，累積演出達40部電影，亦經歷不少起跌，如今成為《不日成婚》裡深受男女觀眾喜愛的可怡！（《不日成婚2》電影劇照）

娛樂圈「牌王」

回溯衞詩雅入行前，她曾任職鑽石銷售員，亦是圈中著名的「牌王」，擁有多項專業資歷，包括車牌、船牌、救生員牌、導遊牌、潛水牌及鑽石鑑定證書，生活閱歷豐富之餘，對人生規劃與理財有一套，懂得未雨綢繆。加入娛樂圈成為演員後，衞詩雅至今亦累積達40部作品，早期以愛情片及小品為主，雖然角色形象未必能為觀眾留下深刻印象，但亦累積不少演出經驗。

衞詩雅除了甜美亮麗的外貌，更是圈中有名的「牌王」，擁有多項專業資歷，生活閱歷亦相當豐富。（陳順禎 攝）

《失眠》入圍女主角

捱足接近10年，直至衞詩雅於2017年參演邱禮濤執導、黃秋生主演的作品《失眠》，在電影中一人分飾雙生姊妹侯文禎、侯文媛，成功在廣大觀眾間留下難以忘懷的演出。衞詩雅的角色不論形象或劇情經歷均非常破格，其恐怖血腥的造型、幾近瘋狂的恨怨詛咒、慘無人道地被數十人輪暴的場面，驚悚度令人窒息心悸，在觀眾心目中烙下難以磨滅的印象。衞詩雅於《失眠》的極致演出亦得到2018年第24屆香港電影評論學會大獎的青睞，提名當年的「最佳女演員」獎，與毛舜筠、劉嘉玲等前輩同列，可惜無緣得獎。

點擊重溫衞詩雅《失眠》破格演出：

+ 4

個人頻道15萬訂閱

衞詩雅除了專注銀幕演出，在等待下一個極致發揮的角色期間，她亦沒有規限自己的表現場域。衞詩雅於2018年在Youtube開設個人頻道，揭開明星生活的面紗外，亦以歷久不衰的覓食題材為主打，六年來製作共155條影片，累積超過15萬名訂閱數！衞詩雅透過拍攝短片，向粉絲發放最新動向、藝人合作動外，更成功拉近與粉絲的距離，猶其在成功上車、開箱自己自置物業的短片中，除了累積近百萬觀看次數，更令粉絲對衞詩雅的精打細算感到驚喜，革新對明星演員的既定印象。

衞詩雅自2018年開設個人頻道至今，一直有做歷久不衰的覓食專題短片。（衞詩雅Youtube影片截圖）

衞詩雅成功上車做業主，更新自驗樓開箱物業的影片系列，最高一條有近百萬觀看人次！（衞詩雅Youtube影片截圖）

在網絡上與粉絲頻密接觸、累積更高人氣後，疫情初期開拍的愛情喜劇《不日成婚》便成為衞詩雅近年最入屋的角色，搣甩《失眠》的恐怖印象之餘，貼地的劇情中面對愛情與婚姻毫無進展的狀態，猶其令女性觀眾深感共鳴。相信觀眾在首集後，再次步入戲院觀看《不日成婚2》，與可怡、阿佳經歷步入婚姻的困境外，亦能見證到衞詩雅作為演員的成長。