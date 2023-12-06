傳羅拔唐尼將重演Iron Man救亡　Marvel總裁Kevin Feige決斷落閘

Marvel最新超級英雄電影《Marvel隊長2》（The Marvels）上月在香港及世界各地上映，口碑與票房均遠低於外界期望，料成MCU最表現最差一部作品。早前曾有傳言指Marvel為了挽救劣勢，將會設法請羅拔唐尼（Robert Downey Jr）、基斯伊雲斯（Chris Evans）等已經「畢業」的復仇者元老出山救亡，其中最被受粉絲關注的演員與角色莫過於在《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers：Endgame）裡光榮犧牲的Iron Man。

外界盛傳Marvel為了救亡，將會請羅拔唐尼重演最重要超級英雄Iron Man。《復仇者聯盟4：終局之戰》電影劇照）

近日有外媒為了確認消息，向Marvel工作室總裁Kevin Feige求證，希望確認Iron Man一角未來會否重新在MCU電影裡登場。Kevin Feige在回應時直言，Iron Man在《復仇者聯盟4：終局之戰》裡非常重要，結局的犧牲亦是非常特別的感動時刻，他代表工作室表示他們計劃：「不會再干預那個時刻。」他更分享指，當初如何花了數年時間與精力決定如何為Iron Man的故事作結，所以他們任何情況下也不會「施魔法一樣復元」，為羅拔唐尼的回歸撤底落閘。