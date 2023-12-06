浸大Ｘ邵氏影城創意項目獎　黃修平賴恩慈親選及監製兩部得獎短片

香港浸會大學電影學院與邵氏影城首次合辦「香港浸會大學電影學院 x 邵氏影城 創意項目獎」，為學生提供實踐機會，培養更多創意工作者！比賽接受電影學院學生及應屆畢業生參加，總人數約600人。學生反應熱烈，經過雙方及業界人士評審後，最終選出兩個短片計劃 ——《老而不》及《龍虎之嶺》。兩部得獎短片在香港浸會大學電影學院及邵氏影城的支持下已順利完成製作，亦開始報名參加不同的影展，期望兩部電影在影展上取得佳績。

得獎學生參觀邵氏影城 。（大會提供）

香港浸會大學電影學院為勝出項目提供最高港幣8萬元製作費資助，並分別邀得《狂舞派》導演黃修平及《4拍4家族》導演賴恩慈擔任監製一職。邵氏影城則提供攝影廠、擬音室、混音室、數字電影製作及放映室等，讓學生可以親身體驗及使用影城的專業設施。

參觀期間有專人負責解答問題。（大會提供）

邵氏影城董事總經理陳偉文博士表示：「邵氏影城本着培育新一代製作人的使命，在香港搭建合作平台，為本地電影製作人提供空間發揮創意。我們非常高興今次能夠與香港浸會大學電影學院合作及提供影城的專業設施給學生，希望幫助同學提升其作品質素。」

短片《老而不》由賴恩慈監製。（《老而不》劇照）

兩位監製對於能參與此計劃亦深感榮幸。《老而不》監製賴恩慈表示：「《老而不》這個故事有自己的喜劇節奏，導演能在有限的資源，用簡約的手法呈現了故事的精粹，人物設計也很地道。可以感受到這一班年輕創作人透過這個電影去記載及抒發對電影的情懷與熱情。」《龍虎之嶺》監製黃修平亦覺得是次計劃看到很多有潛質的新血：「常言香港電影走下坡，但愛拍片的年青人卻越來越多。就像今次浸大電影學院與邵氏影城合作的短片計劃中，我和賴恩慈導演跟總共十多隊的電影同學面試，聽他們推銷各自的劇本和拍攝計劃，各隊都充滿誠意與火花。」對於《龍虎之嶺》這個劇本黃修平先生直言非常喜愛：「我喜愛劇本上呈現的浪漫，是江湖義氣，也是男男的愛。」

由黃修平監製的短片《龍虎之嶺》。（《龍虎之嶺》劇照）

兩部得獎短片詳情

《老而不》導演︰周曉嵐 監製︰賴恩慈

簡介：黑社會大佬羅漢以泊車檔起家，某次劇組在他的地頭進行拍攝，封街七日七夜，損失慘重的他卻因而覓得投資港產片的財路。時光不饒人，年屆七十的羅漢已是強弩之末，金盆洗手的宴席上，手下小龍道出他的風光前生。風光的盡頭是否便是死？

《龍虎之嶺》導演︰吳家朗 監製︰黃修平

簡介：一位退休的幫會收屍人，收到已逝愛人的幫會解散的消息，他決定重拾桃木劍，為他的戀人和自己破最後一次地獄。