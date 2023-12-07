富都青年｜吳慷仁為角色深入街市　入型入格到飽受清潔工歧視

台灣金馬獎出爐影帝吳慷仁，憑馬來西亞電影《富都青年》首度提名便封帝。雖然吳慷仁27歲才入行，但其演技早在多部電視劇及電影上獲認同，今次在《富都青年》飾演當地黑工，在街市賣雞，演出入型入格，甚至連街市員工都分不出他是演員，對他不客氣地喝罵。影帝得來不易，全靠吳對角色的堅持，包括提早個多月去當地準備，更特意深度曬黑，務求做到「入型入格」。（香港上映︰12月7日）

吳慷仁一身街市造型，在拍攝前走進其中都冇被發現有異樣。（《富都青年》劇照）

提早到當地習慣生活

其實《富都青年》的演出，都是吳慷仁自己爭取回來，他大約一年多前聽到會開拍這部戲，自己正正對馬來西亞黑工的生活故事感到興趣，於是主動聯絡劇組，爭取阿邦這個角色。到角色在手，吳都沒有鬆懈，知道電影在年中開拍，提早四月便完成台灣的工作，五月便飛到馬來西亞將所有檔期交給劇組。

黝黑的膚色，令觀眾更有說服力。（《富都青年》劇照）

跟細佬用雞蛋互敲額頭一幕，成為名場面，最後更令人催淚。（《富都青年》劇照）

到埗後，首要是膚色上要下苦工做到似當地人，所以曬黑是開工的第一步，但至於去到幾黑，劇組都冇一個概念，於是吳慷仁一句︰「放心！交給我，我自己會做比較。」然後個多月後便有成效。而期間除了曬太陽，吳還到街市附近地方，作環境觀察與融入，他特意選擇和移民工一起工作、殺雞、吃飯、抽煙、聊天，希望有著同樣的生活步伐。

吳慷仁與當地雞販打成一片。（吳慷仁facebook相片）

感受到非法勞工的苦況

花了數星期，吳慷仁都未知自己是否融入這個環境，直至去到街市遊走，大家都不覺有異樣，從冇被其他人問自己從哪裡來？而最有力的證據，就是連吳慷仁都被歧視。話說有次他穿著戲服到當地公廁，門口的清潔阿姐便用馬來話對住他大吵大鬧。

當時吳都未知咩事，到問番同劇的馬來西亞演員陳澤耀，才知原來阿姐係鬧剛剛先洗完廁所，你又去！此刻，吳慷仁完全感受到做非法民工，就連去個廁所都被挨罵，飽受歧視。

故事兄弟情深，相當感人。（《富都青年》劇照）

在街見到這個吳慷仁，都好難發現就是他。（《富都青年》劇照）

由於角色是雞販，吳慷仁都有花時間去學劏雞，他要求自己在演一連串殺雞動作時，可以做到相當純熟，這樣才似一個職業雞販。而其中一幕，講他放工後煮飯畀弟弟阿迪（陳澤耀 飾）食，事前特別拍一個用細刷擦洗指甲的鏡頭。

原來這是吳慷仁的意思。因為他發現在街市工作一天後，指甲內都藏著不少雞的內臟及皮屑，每次回到酒店都必定先擦洗指甲，如果你是愛家人的，在煮飯前都定必清洗好才下廚。因為親身體驗，從而為角色增添一些質感，金馬影帝就是要這樣去煉成的。