葉念琛新戲唔驚撞正梁朝偉劉德華《金手指》：我啲戲為大檔期而拍

12月傳統電影旺季，今年有多部電影於聖誕及新年上映，西片有《水行俠與失落王國》、《星願奇縁》等，港產片聖誕檔期，就有葉念琛新作《不是你不愛你》優先場上映、分別是23至26日，12月30至明年1月1日，其中12月30日優先場，撞正梁朝偉、劉德華新作《金手指》。

《不是你不愛你》女主角為人氣女神譚旻萱Mandy，男主角為台灣型男陳昊森。

葉念琛新戲《不是你不愛你》聖誕新年檔期會上優先場，當中30日會對正《金手指》但他表示不介意，反覺得市場越旺越好。（梁碧玲攝）

MK活地阿倫新作竟然有兩三日同大片《金手指》正面交峰爭票房，不過葉念琛冇有怕，接受《香港01》專訪時，充滿信心，他說：「其實我最喜歡就係適逢期會，大家喺同一個檔期，我覺得其實真係無咩壓力，其實係我提出呢個檔期，我話呢部戲適合聖誕節 ，適合假期大家睇。」

《金手指》12月30日上映，《不是你不愛你》同日亦有優先場，都叫做撞到正。

葉念琛不怕新戲上映，同期遇到強勁對手，更表示自己有豐富經驗，戰績還要不錯，「 我記得十年前有一部叫《婚前試愛》，羅仲謙和周秀娜、 仲有Carol ，當時好多人話我咁大膽擺聖誕節上，當時對住《哈利波特》我記得嗰部戲都差不多收咗一千萬 ⋯⋯ 另外譬如《紀念日》 Stephy 小方再合作那部， 我記得當時面對《星球大戰》、《葉問三》， 我都收二千多萬， 然後《失戀日》 剩低Stephy 和我，我都是面對很多 ，一定強過我的對手收了九百還是一千萬，你問我 、我覺得重要的是嗰個時間多人看戲 ，嗰Pool自然大，大家自然有氣氛，同埋有唔同的片種，仲有我哋嘅目標同人哋嘅目標唔同 。」