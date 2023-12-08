金手指｜蔡卓妍跟兩大影帝合作　特意豐胸迎戰︰大家會諗起邊個？

英皇電影年度巨獻《金手指》，由莊文強執導及編劇、黃斌監製，梁朝偉、劉德華、蔡卓妍（阿Sa）、任達華、方中信等等合演。蔡卓妍在戲中更一次過跟兩位影帝梁朝偉和劉德華合作，能夠跟偶像同場，阿Sa都覺得賺咗，甚至話︰「真係要將自己份片酬攞番出嚟！」當真付錢也買不到這個難得的演出機會。（上映日期︰12月30日）

與影帝梁朝偉合作，阿Sa都做足準備，包括身材。（《金手指》劇照）

戲中飾演張嘉文一角的阿Sa，是戲中嘉文集團創辦人兼主席程一言（梁朝偉 飾）背後的女人，多年來對這個鍾情的男人死心塌地，不惜出面與狙擊偉仔多年的華仔（飾演ICAC高級調查主任劉啟源）對抗。

戲中阿Sa要不時擠出成熟韻味。（《金手指》劇照）

保持心情輕鬆冇壓力

面對兩位偶像兼影帝，首日與偉仔同場的阿Sa，以成熟打扮亮相，阿Sa：「我一早跟自己講不可以給自己壓力，以免影響自己角色上的表現，也不可以用fans心態去面對兩位前輩；在戲中我是張嘉文，不是阿Sa，當然我會趁機偷師啦！」拍攝當天，阿Sa在現場也不時細心觀察對手偉仔和白只的演出，給自己上了一堂演技課。

豐胸後的阿Sa，滿滿的自信心直頭湧出嚟。（《金手指》劇照）

阿Sa裝假胸有得著︰成個人都好瘦

作為偉仔背後的女人，造型師為阿Sa花了不少心思，打造一個不一樣的她，身材奇峰突出 、渾身散發女人魅力，十足劉嘉玲上身，連阿Sa自己都叫大家猜猜︰「這身打扮讓大家想起誰？」阿Sa親自描述這身造型說：「這場戲大概是我（的角色）廿多歲已做了一個上市公司主席，所以感覺比較穩重些，其實今次我在整套戲的髮型，大部份都係是特別設計的假髮，就連身型方面都成為我人生的高峰點，好豐滿，我之前成日都覺得自己手臂肥咗，但戴了假胸之後，發現自己成個人都好瘦，原來之前不是肥，係個胸唔夠大！」阿Sa說罷也蠻不好意思。

與華仔2005年合作過

至於面對多年來的偶像劉德華，阿Sa同樣叫自己要表現淡定，加上兩人只得一天同場戲份，即使心情興奮也要暫時收斂起來，因為首要目的先完成這唯一的場口。阿Sa與華仔同場的這天，華仔在現場看見正在補妝的她，即上前輕拍她膊頭打招呼，阿Sa發現是華仔，剎那驚喜來襲，但瞬間即收拾心情開工。

與劉德華只有一日戲份，二人早在18年前《再說一次我愛你》合作過。（《金手指》劇照）

2005年，阿Sa一改以往傻氣的戲路，嘗試演繹感情細膩的戲份。（《再說一次我愛你》劇照）

在華仔和莊文強導演的指導下，阿Sa很快便投入角色，兩人回看拍攝畫面時更閒聊起來，阿Sa回憶著說：「我跟華哥上一次合作，已經是2005年拍《再說一次我愛你》，相隔多年了！如今我出道也有22個年頭了！但是感覺時間過得很快，跟華哥合作好像是最近發生的事。」而看著這小女孩在圈中成長的華仔，可覺她有何改變？華仔稱外表沒有，但其他要慢慢感受。而阿Sa對於華哥的評語，則坦白得可愛的回應說：「自己比以前長肉了！」

阿Sa在戲中散發成熟韻味。（《金手指》劇照）

這天阿Sa所飾演的上市公司主席帶著一班手下，接受華仔ICAC部下問話調查，無論跟華仔的對手戲和台型，阿Sa都很有自信和具氣勢的恰到好處表現出來，享受與華哥相隔廿多年後再度合作的一次愉快演出經驗，而莊導演也滿意收貨。