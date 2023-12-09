動物感傷の清晨︱王允之全裸演性工作者　2女1男床戲竟無防護措施

由王育麟執導，福地祐介、王允之及尹馨主演的台灣電影《動物感傷の清晨》，今年10月於高雄電影節舉行亞洲首映後，在全台灣上映。電影為台灣近年鮮見的大尺度情慾作品，劇情圍繞一位外賣員與性工作者；以及一位管理員及清潔女工之間的關係，他們的生活因為城市而交織，並成為台灣當代社會的縮影，點出當中的孤寂與疏離。近日《動物感傷の清晨》女主演王允之於台灣節目中亮相，在電影節後再次談及電影的大尺度演出，更透露拍攝內情，震驚所有觀眾！

《動物感傷の清晨》由王育麟執導，王允之、福地祐介及尹馨主演。（《動物感傷の清晨》電影劇照）

《動物感傷の清晨》今年10月於高雄電影節舉行亞洲首映，並於全台灣上映。（《動物感傷の清晨》電影海報）

《動物感傷の清晨》為女主角王允之的首部電影作品。（王允之IG圖片）

王允之於台灣出道10年，《動物感傷の清晨》是她首部演出的電影，全片據知只有25句對白，對演員演技的要求極高。王允之於作品裡飾演一位性工作者，與七位男演員及一位女演員合作情慾戲份，更要裸露上陣拍攝多場床上戲。近日王允之在台灣電視節目分享拍攝的突破性經驗時，提到其中一場「兩女一男」的床上戲，她表示導演不希望過於直接演繹，於是安排三人共舞，呈現唯美暗喻的情境。

《動物感傷の清晨》毫不忌諱裸露戲份的拍攝。（《動物感傷の清晨》電影劇照）

王允之於《動物感傷の清晨》裡飾演一位性工作者。（《動物感傷の清晨》電影劇照）

然而當王允之詳細分享拍攝時，卻令節目主持及觀眾非常驚訝，她直言：「因為害怕穿崩，所以大家都沒有防護措施。」王允之所指的防護措施，估計應為香港電影俗稱「黐膠紙」的步驟，但王允之亦在節目上補充指拍攝裸露場面時有安排清場。

王允之近日於台灣電視節目上分享拍攝，提到一場「兩女一男」的床上戲，竟然因為避免穿崩而沒有做「防護措施」。（《動物感傷の清晨》電影劇照）

《動物感傷の清晨》演出極具挑戰性，需要全裸演出的王允之，其實曾於高雄電影節期間分享指劇組有安排親密關係協調員輔助排戲，令她演出時有安全感：「每個動作都有Set過，演員雙方都清楚會做甚麼動作，事後也比較不會有心裡不舒服的狀態發生。」