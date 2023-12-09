年少日記︱醫生剖析青少年輕生問題　保安局局長鄧炳強出席放映會

由出爐金馬「最佳新導演」卓亦謙執導的香港電影《年少日記》，上映後引起社會廣泛關注迴響，電影探討的青少年輕生問題亦引起公眾討論。Shining Child & Family心迎兒童與家庭發展及評估中心，今日（9日）舉行「心迎《年少日記》放映會」，並由《香港01》及香港01眾樂基金全力支持協辦。放映會特意邀請多位精神科專科醫生、註冊臨床心理學家出席映後分享會，保安局局長鄧炳強伉儷及藝人周麗淇亦為放映會嘉賓之一。一眾嘉賓亦於會上以「每日擁抱孩子、聆聽孩子」為口號，呼籲大眾關注青少年輕生問題。

「心迎《年少日記》放映會」特意邀請保安局局長鄧炳強伉儷及多位精神科專科醫生、註冊臨床心理學家出席映後分享會，並以「每日擁抱孩子、聆聽孩子」為口號，呼籲大眾關注青少年輕生問題。（葉志明 攝）

保安局局長鄧炳強伉儷罕有光臨「心迎《年少日記》放映會」活動。（葉志明 攝）

一眾專家於《年少日記》放映完畢，均與觀眾分享青少年輕生問題實況。（《年少日記》電影劇照）

一眾專家於《年少日記》放映完畢，均與觀眾分享青少年輕生問題實況，提及2023年已有超過300宗學生自殺個案，其中有30多位身亡，相關報道亦指輕生學生未有留下遺書，心情或許如《年少日記》傑仔所言認為自己並不重要。心迎醫務總監兼精神科專科鄧萬豪醫生在會上表示，過去接觸許多前線求助個案，以「刻不容緩」形容問題。鄧醫生亦分享到早前接觸到的一位女學生，在社工陪同下求助，眼見女生滿手自殘傷痕，鄧醫生感到心痛，亦直言理解女生希望短暫宣洩的心情：「再冇人理佢，就支撐唔到落去」盼外界關注青少年面對的種種壓力，並支持提供援助服務的機構。

心迎醫務總監兼精神科專科鄧萬豪醫生在會上表示，過去接觸許多前線求助個案，以「刻不容緩」形容問題。（葉志明 攝）

精神科專科黃穎勤醫生亦分享指，正如《年少日記》的情節一樣，青少年輕生個案均有先兆，家長及教師需要與青少年及兒童建立透明的溝通渠道，並留意學生社交媒體等場域發放的負面訊息。黃醫生亦表示，若有學生輕生，對身邊的同學而言亦會構成壓力與內疚感，家長及教師應細心留意及跟進處理。而鄧朗晴律師亦於會上分享個案，指青少年及兒童若不願意溝通表達，亦可以留意他們的繪圖等訊息，學童或會循言語以外途徑表達內心世界。

精神科專科黃穎勤醫生亦分享指，正如《年少日記》的情節一樣，青少年輕生個案均有先兆，家長及教師需要與青少年及兒童建立透明的溝通渠道。（葉志明 攝）

鄧朗晴律師亦於會上分享個案，指青少年及兒童若不願意溝通表達，亦可以留意他們的繪圖等訊息，學童或會循言語以外途徑表達內心世界。（葉志明 攝）

「香港01眾樂基金」董事、《香港01》行政總裁蘇曉婷於會上亦分享指，香港01眾樂基金關注青年發展，尤其致力改善社會與學童精神健康問題，早前亦於商場舉行三日活動，希望引起公眾關注與了解。

「香港01眾樂基金」董事、《香港01》行政總裁蘇曉婷女士於會上分享指，基金關注青少年發展，亦致力改善社會及學童精神健康問題。（葉志明 攝）