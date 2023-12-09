富都青年｜林宣妤離巢TVB拍吳慷仁　愛心社工不測遭遇令觀眾痛心

來自馬來西亞嘅林宣妤（Serene），2017年參選《國際中華小姐》獲得亞軍後，憑住氣質出眾，而且擁有鄰家女孩的親切感，很快被封為鍾嘉欣接班人，並簽約TVB。而且好快獲器重，有份參與《反黑路人甲》及台慶劇《使徒行者3》演出，亦有相當重戲份。不過2021年5月約滿後，Serene便決定離巢，回流馬來西亞發展，近日就見到她有份參與的電影《富都青年》上映，電影更因為吳慷仁勇奪金馬影帝而大熱，連帶她在戲中飾演的社工姐姐更獲不少影迷關注。

自馬來西亞嘅林宣妤（Serene），以大熱姿態參選2017年參選《國際中華小姐》，最終獲得亞軍。（影片截圖）

林宣妤喺台慶劇《使徒行者3》中飾演藍楠，爆Seed沐足店的員工，暗戀爆Seed。（《使徒行者3》劇照）

大熱姿態奪亞軍

Serene本身是《2016年Astro國際華裔小姐》冠軍，同時更奪得「最上鏡小姐」及「全民女神」獎，以王者姿態於翌年代表馬來西亞參選華姐，一度被視為奪冠大熱。雖然最後被余思霆（Stitch）擊敗，只得亞軍，但就獲評判之一任達華睇好兼力讚，更表示有興趣同佢合作拍戲。

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Serene入行後受TVB力捧劇接劇，還演出不少綜藝節目，但有指Serene一直未能適應香港急速的生活節奏，加上大部分親友都在馬來西亞，三思後決定約滿後不再續約，返回馬來西亞發展。

Serene在戲中擁有一顆助人的心，不理家人反對決意去幫助最低下階層的無證人士，而拍攝時Serene更以接近素顏示人。（《富都青年》劇照）

獲李心潔賞識

回鄉後，幸運地獲得李心潔賞識，邀她拍攝自己跟張艾嘉、阿部寬主演的電影《夕霧花園》，而飾演張雲紅一角。至今次合作，更促使李心潔隨後籌備監製作《富都青年》時，都想起用 Serene飾演社工一角。

戲中吳慷仁飾演的阿邦，與陳澤耀飾演的阿迪，是冇血緣關係的好兄弟，因為都是無證居民，生活上遇有不少困難，暗中當黑工更被壓榨薪金，就連租地方住都要搵擔保人幫手。而林宣妤在戲中社工佳恩，一心想幫這兩兄弟申請到證件，早日可以離開富都這地方展開新生活。但一次意外，佳恩遭遇不測，兩兄弟更牽涉其中，從而改變了一生。

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Serene在戲中是來自小康之家，但擁有一顆助人的心，不理家人反對決意去幫助最低下階層的無證人士，而拍攝時Serene更以接近素顏示人，演繹那份不顧自己儀容，一心助人的善心，故在戲中遇不測一幕，特別惹觀眾憐憫。

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