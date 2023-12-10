魷魚遊戲真人挑戰賽｜Netflix疑走數？ 冠軍呻仲未收到巨額獎金

《魷魚遊戲：真人挑戰賽》（Squid Game: The Challenge）已經播出大結局，遊戲關卡比劇集看起來更難闖過，令人意想不到的就是前期幾位表現唔突出的玩家竟然在後期彈起，最後由「最強大腦」287號參賽者Mai Whelan勝出。不過她接受英媒訪問時表示，節目完成拍攝10個月，至今未收到456萬美元（約3556萬港元）的巨額獎金。



遊戲的工作人員，亦會跟劇集一樣打扮。（節目畫面）

獎金是真人騷史上最多。（節目畫面）

287號Mai Whelan成為最後贏家。（Netflix）

現年55歲的Mai Whelan在過程中，唯一好友被淘汰後被其他參賽者孤立，除了擁有最強腦力，亦需要好運氣。最後一個關卡由猜包剪揼來決定勝負，令不少劇迷都咁意外。不過善於觀察人心的Mai，透過強大的心理學經驗，推測出男人喜歡出象徵力量的剪刀或是石頭，透過數次交手後，猜出451號Phil的套路，最後成功打開裝滿456萬美元獎金的保險箱，成為冠軍。

最後一個關卡由猜包剪揼來決定勝負。（節目畫面）

不過Mai日前出席《魷魚遊戲：真人挑戰賽》晚會，已經先使未來錢的Mai買了名牌裙及鞋子：「有點後悔買了，但也覺得值得。」她又表示已經計劃好退休生活的理想地點，亦會將部分捐出幫助老幼、野生動物及氣候變化等各方面。

Mai話仲未收到獎金。（節目畫面）

Mai（中間）日前出席晚會。（IG圖片）

另外，據外媒報道，有接近製作組的消息來源透露，456名參賽者應該都清楚支付獎金的計劃，Netflix有說明獎金必須在節目播放完畢後才可獲取。而《魷魚遊戲：真人挑戰賽》於上月22日上架，最後一集在本月6日播出，暫時未清楚Mai是何時接受訪問。