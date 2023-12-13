蒼鷺與少年︱專訪監製鈴木敏夫　被宮﨑駿一杯咖啡打動支持復出

日本動畫大師宮﨑駿最新執導作品《蒼鷺與少年》，香港即將於12月14日上映，電影為宮﨑駿事隔十年再度推出的執導作品，劇情改編自小說家吉野源三郎的作品，並由鈴木敏夫監製、久石讓配樂。《蒼鷺與少年》劇情講述二戰時期，11歲的少年真人在一場火災裡失去母親，父親及後娶了母親的妹妹為繼室。真人的內心非常複雜，在遷居後亦難以融入校園生活，因此變得孤獨、甚至傷害自己。此時，一隻會說話的蒼鷺突然出現，引領真人進入異界，經歷了連串考驗後，真人便體會到生命的真義。

《蒼鷺與少年》男主角牧真人，面對成長的困境時，遇到一隻會說話的蒼鷺，引領他進入異界，從而體會到生命的真義。（《蒼鷺與少年》電影劇照）

《蒼鷺與少年》是宮﨑駿事隔十年再推出的執導作品，劇情改編自小說家吉野源三郎的作品，並由鈴木敏夫監製、久石讓配樂。（Getty Images）

早前，《蒼鷺與少年》監製鈴木敏夫接受《香港01》專訪，就吉卜力工作室新作分享與宮﨑駿導演的合作，更談到宮﨑駿對工作室未來去向的想法。

《蒼鷺與少年》監製鈴木敏夫，早前就吉卜力工作室的新作接受《香港01》專訪。（電影公司提供）

恐怕宮﨑駿晚節不保

宮﨑駿導演自2013年推出《風起了》後再度退休，未有製作新電影的計劃，鈴木敏夫先生回憶指，首次知道宮﨑駿有意製作《蒼鷺與少年》時，起初竟持反對意見。鈴木監製表示：「一開始聽到宮﨑駿導演想再製作一部長片時，大槪是2016年、距離現在約七年前，導演將一份企劃書交到我手上，收到企劃書時、也沒有細看內容，我便反對！因為我覺得世界上許多名導演到晚年時，覺得自己能夠繼續拍攝名作，那些名導演皆失敗而回，所以覺得既然早已宣布退休，就不要再開展新的製作，我會擔心宮﨑駿導演會成為晚節不保的名導演之一。」

鈴木敏夫監製直言，擔心宮﨑駿會如許多電影大師一樣，在晚年作品中失敗而回。（《蒼鷺與少年》電影劇照）

《蒼鷺與少年》今日能夠面世，全因宮﨑駿導演對製作的堅持與信心，鈴木監製回憶自己改變想法的過程時指：「起初我反對，但如何令我由反對變成支持呢？剛才提到宮﨑駿導演提議的企劃，其實導演並沒有理會我的反對，導演表示會做一份20分鐘的故事板，想我看完故事板再判斷，若故事版也讓我認為不能製作，便會果斷放棄，這是我們之間的協定。」

宮﨑駿於2016年7月首次提議，直至年尾便遞交分鏡本，鈴木監製笑言：「我對收到分鏡本當天的事非常難忘，星期五當天的下班時間我收到分鏡，依然不太想看，因為內心一直覺得反對。拖延到星期日晚上九點才看，看完發覺非常有趣！令我十二點時再翻看多一遍，趣味依然十足！但我仍未能下決定是否啟動製作，於是內心打算星期一與導演見面，鼓起勇氣當面拒絕他。」

監製鈴木敏夫直言，起初收到《蒼鷺與少年》的分鏡本，連看也不想看。（《蒼鷺與少年》電影劇照）

擔心製作途中大師撒手人寰？

誰知到了星期一，當鈴木監製開車到導演的工作室時，一下車便看到導演開門迎接他、禮貌地問他想不想喝杯咖啡，而這一杯咖啡的時間便改變了鈴木敏夫的想法。監製回憶時笑言：「我認識宮﨑駿導演45年，他從來沒有如斯禮貌、寛顏地迎接我，感到他真的非常渴望製作這部電影。」

他亦提到自己對製作背後的多重憂慮：「電影的成品質素只是其中一項擔心，因為宮﨑駿導演年事已高，我會擔心他會否在製作途中撒手人寰？時間是否許可？我作為監製，時間上又是否充裕？我年紀也不輕，退休生活或許亦會變得非常忙碌，充滿不同考慮。」但他笑言不經不覺地，在一杯咖啡的時間中，他便改變主意：「喝咖啡途中我們一直在閒聊，最後我便問導演是否決定要製作？當時導演喜上眉梢，我便決定與他一同展開製作的旅程！」

鈴木敏夫（左）與宮﨑駿（右）認識長達45年，二人在吉卜力工作者合作無間。（Getty Images）

根本不會退休

宮﨑駿導演曾多次對外宣布退休，往往不久便會攜同新作復出，鈴木敏夫笑言吉卜力一直沒有栽培接班人的想法，更笑着強調：「導演基本上不會退休，不會將吉卜力的領導人身份交予其他人，所以不會退休！」

《蒼鷺與少年》的故事，在二戰背景下開始一位少年人的成長故事，時代設計下與吉卜力製作、宮﨑駿的前作《風起了》或已故的核心創作人高畑勳導演名作《再見螢火蟲》類同。鈴木敏夫談到二戰的故事背景，認真的表示：「其實在《蒼鷺與少年》的時代背景設定上，出現戰爭的背景元素，是因為不論高畑勳導演與宮﨑駿導演，他們均為戰爭中出生的一代，當他們回憶童年時，便會在電影中反映出該時代下的體驗。例如高畑導演在岡山縣出生、宮﨑導演則在栃木縣，他們雖然沒有在出生地經歷嚴重的戰事，但他們在該時代背景下長大，便容易會有反射。」

高畑勳與宮﨑駿均為二戰期間出生的一代。（GettyImages）

鈴木敏夫曾與宮﨑駿及高畑勳兩位日本動畫大師合作多年，是二人創作歷程的見證人，論到與兩位大師合作創作的最大差異之處，鈴木敏夫分享指：「最明顯的相異之處，在於高畑勳導演是一位會寫劇本的導演，他以劇本作為創作根底；宮﨑駿導演則會用分鏡本，分鏡本則以圖畫為主。簡而言之，高畑導演以文字為基礎，宮﨑導演則以繪畫為基礎進行製作。」