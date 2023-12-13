林超榮逝世｜香港電影編劇家協會發文哀悼︰將永遠留在我們的⼼中

香港電影著名編劇及演員林超榮（超人），昨日（12日）經好友沈西城於網上公布死訊，享年61歲。林超榮一生集多項創作人身分，身兼電視電影編劇、演員、司儀、節目主持，亦曾經是⾹港電影編劇家協會會長（2013至2017）。直至昨晚，⾹港電影編劇家協會亦發出公告，對於林超榮先⽣的離世，表示深切哀悼。

林超榮於12/12病逝，享年61歲。（網上圖片）

公告內容如下︰

我們尊敬的前會長林超榮先⽣（1961-2023）於2023年12⽉12⽇病逝，享年61歲。林超榮先⽣於1961年在⾹港出⽣。1982年加入成龍的威⽲公司參與創作《A計劃》（1982）劇本。1983年入讀浸會學院中⽂系，並開始在報章雜誌以筆名林起瑩撰寫影評。1986年浸會 學院畢業後加入電視廣播有限公司任職綜藝組編劇，其間受到新藝城公司邀請為其兼職編劇參與度《長短腳之戀》（1988）劇本。

1989年轉職亞洲電視任職編審，作品包括笑話節⽬《笑joke 1800秒》、《開⼼主流派》及劇 集《難兄難弟1991》。1991年離開電視業全身投入電影編劇，曾參與編寫《中環英雄》 (1991)、《明⽉照尖東》(1992)、《非洲超⼈》(1994)、《豪情蓋天》(1997)、 《嚦咕嚦咕對對碰》(2007)、《刺陵》(2009)、《低俗喜劇》(2012)等影⽚的劇本， 以擅寫喜劇知名，亦經常客串幕前演出。

電影編劇之外，他亦任專欄作家、電視節⽬監製及主持、電臺節⽬主持等不同⼯作，其在⾹港電台電視部製作的時事諷刺節⽬《頭條新聞》中主持的環節，令觀眾留下深刻印象。

個⼈著作有《繼續玩謝董建華》、《笑裡情懷總是黐》、《獅⼦山下⼈情話》、《笑爆⿃》 等書籍。1994年參與創辦⾹港電影評論學會。2008年策劃了由⼗位導演短⽚集合⽽成的《⼗ 分鍾情》。

2013至2017年任⾹港電影編劇家協會會長。2016年執導了⾸部作品《江湖悲劇》。創作和演出之外，亦多年從事電影教育⼯作。除了長期為⾹港編劇家協會的電影編劇課程任教外，亦為⾹港浸會⼤學電影學院客席講師，培養新編劇。

本會仝⼈對林超榮先⽣的逝世表⽰沉痛哀悼，並向他的家屬致以最深切的慰問。

林超榮先⽣在影視業界的貢獻和風采，將永遠留在我們的⼼中。