《蒼鷺與少年》獲金球獎雙提名　美國開畫刷新票房紀錄

第81屆金球獎已公布入圍名單，日本動畫大師宮﨑駿奇幻新作《蒼鷺與少年》（日：君たちはどう生きるか／英：The Boy and the Heron）榮獲「最佳動畫」及「最佳原創配樂」兩項提名，這亦是宮﨑駿作品首度獲金球獎提名這兩個獎項，亦是久石讓首度入圍金球獎。



今集主角叫真人，戲中要面對不少困惑，包括與後母的相處。（《蒼鷺與少年》劇照）

除了叫好，電影同樣叫座，獲提名肯定的《蒼鷺與少年》上周五在美國開畫首日勁收556萬美元，勇奪票房冠軍，首周末票房更高達1280萬美元，不但刷新宮﨑駿動畫系列在北美開畫首周票房最高紀錄，更創下首度由日本原創動畫獲週末票房冠軍的紀錄。

真人的母親死於一場火災，後來父親娶了母親的妹妹作後母。（《蒼鷺與少年》劇照）

今年揚威金球獎獲提名「最佳動畫」的日本動畫除了《蒼鷺與少年》外，還有新海誠的大熱之作《鈴芽之旅》。自2006年金球獎增設最佳動畫獎以來，過去只有兩部日本動畫電影曾經入圍，分別是2018年《未來的未來》及去年的《犬王》，可惜均鎩羽而歸。今次兩部日本動畫電影攜手闖進金球獎，是歷來第三次有日本動畫獲金球獎提名「最佳動畫」，亦是首度同屆有兩部日本代表爭奪獎項。日本動畫界當今兩大巨頭：傳奇大師宮﨑駿及被喻為宮﨑駿接班人的新海誠首度於國際舞台下交鋒，實在引人注目。

今次最有趣的角色，是一隻隻靈魂仔，勁可愛。（《蒼鷺與少年》劇照）

至於《蒼鷺與少年》已先拔頭籌，早前已獲紐約影評人協會獎及洛杉磯影評人協會獎「最佳動畫」，在國際影評及大獎提名加持之下，有望衝擊今屆奧斯卡，繼《千與千尋》、《哈爾移動城堡》及《風起了》後，成為史上第四部獲奧斯卡提名的宮﨑駿動畫。而電影於10月於台灣上映後已打入影史日本電影票房十大，上周於美國開畫更榮登周末累積票房冠軍，可謂雙喜臨門。香港目前已上映IMAX優先場，並於本周四（14日）正式上映，影迷亦熱切期待聖誕迎接宮﨑駿的奇幻之旅。