源生罪｜曾江遺作正式上映　演末期癌症病人不願老伴勞碌寧尋死

電影《源生罪》，由任達華、鮑起靜、吳家麗、吳卓羲、張建聲、陳紫萱主演，新晉導演岑嘉彦與編劇岑尚哲「兄弟班」打造，亦是已故演員曾江叔的遺作之一。電影今日正式公告將於來年1月18日上畫。

曾江在戲中飾演女主角陳紫萱的病人。（《源生罪》劇照）

《源生罪》於去年第15屆芝加哥亞洲躍動電影節作世界首映，並由女主角陳紫萱摘下「璀璨之星」大奬後，早前再於美國舊金山國際新概念電影節更囊括四大獎項，包括最佳男主角（任達華）、最佳女主角（陳紫萱）、最佳導演（岑嘉彦）及最佳影片，氣勢強勁。

曾江在戲中一度想自殺，令太太鮑起靜心痛不已。（《源生罪》劇照）

在《源生罪》最新預告中，由影帝任達華的一句對白「情感可以救人，更可以殺人」點出電影命題，至於陳紫萱，則首度擔正女主角，演失去部份記憶的妹妹，被三個哥哥呵護備至的情感包圍下，仍然希望追查出15年前長期病患母親忽然離世的真相。

而曾江在戲中飾演末期癌症患者，已接受多次化療，但最後手術仍是失敗，加上兒女都沒太關心父親病情，身邊只有一直默默鼓勵自己接受化療的老伴鮑起靜，令他心情沉重，更不忍老伴終日為自己奔波，決定自尋短見。

陳紫萱一直想追查母親當年的離世真正原因。（《源生罪》劇照）

導演岑嘉彥認為作為說故事的人，一個故事需要帶領觀眾感受一份情緒，或者能成為觀眾內心的鏡子 ，讓他們感受自己：「我希望可以用一個不一樣的方式去訴說《源生罪》，因此電影中所使用的色調、營造的氛圍，都是為了引領觀眾走進主角零碎的記憶之中，感受她內心那份混沌，同時讓觀眾從中找到一些意義。」

故事大綱︰剛回港的實習醫生樊雪兒（陳紫萱 飾）和未婚夫（黃天翱 飾）籌備婚禮，卻因為一宗蝴蝶刀連環殺人案勾起往事，懷疑當年母親（吳家麗 飾）的死亡事有蹺蹊。透過大哥樊博權（任達華 飾）的心理治療及二哥（張建聲 飾）和契哥（吳卓羲 飾）的幫助下，進行回憶潛行，樊雪兒撲朔迷離的記憶被喚醒，危機卻逐步迫近，十五年來一直在家庭內被隱瞞的秘密即將被揭開……