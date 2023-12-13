星願奇緣｜鄭欣宜何啟華重演《阿拉丁》　Dee哥親畫小飛象超爆笑

過去一百年，迪士尼創造了無數難忘的「世一」角色及集體回憶！為迪士尼100週年世紀鉅製《星願奇緣》配音的鄭欣宜 (Joyce) 與何啟華 (阿Dee @ERROR) 都對迪士尼電影相當熟悉，今次施展渾身解數挑戰「迪士尼世一大問答」，畫畫唱歌演戲一條片全部有齊！



鄭欣宜為動畫《星願奇緣》配音兼唱戲中歌曲。（IG：@princejoyce）

第一回合熱身問題，要兩位畫出迪士尼電影第一個識飛的主角。欣宜同阿Dee雖然立即知道是《小飛象》，但兩位的畫功似乎與真正的小飛象有一段距離，各自出產了一隻全新品種的飛象。不過二人都笑言自己有漫畫家的常識，用幾筆點綴就畫出飛翔時的空氣感與速度。

兩位都好認真畫，期待有咩大作出現。（影片截圖）

結果，Dee哥隻小飛象好似冇眼咁，好好笑。（影片截圖）

熱身完畢，第二回合要唱出YouTube上最高點（影片截圖）擊率的迪士尼動畫電影主題曲，欣宜與阿Dee默契十足，同時唱出《魔雪奇緣》的主題曲《Let It Go》。唱歌擔當欣宜不愧為迪士尼粉絲，連主歌部份的歌詞都一字不漏地唱出，而作為搞笑擔當的阿Dee一秒配合，用演技為歌聲配上冰雪、魔法、寒風等背景音效，為歌曲昇華！但現在回答此題可能言之過早，因為由欣宜主唱的《星願奇緣》主題曲《星願》只是剛剛面世，電影上映後有機會成為後起之秀挑戰《Let It Go》的殿堂級位置！

欣宜嗰隻除咗有番眼，仲有埋頂帽，似樣。（影片截圖）

第三回合繼續爆笑，二人需要靠一張圖估到一位迪士尼經典角色。望到圖中黃色晚裝一小部份，欣宜秒回正確答案Belle (《美女與野獸》女主角)，而阿Dee經過幾秒掙扎後答出「Beauty」(美女)，答案笑爆全場！

第四回合要求兩位馬拉松式說出迪士尼動畫，二人連環答到《睡公主》、《雪姑七友》、《仙履奇緣》、《美女與野獸》、《獅子王》，最後一個答案，就是連繫二人的最新原創動畫《星願奇緣》！其實《星願奇緣》正正就是傳承迪士尼百年來讓全球觀眾富有共鳴的「向天誠心許願」主題，追溯迪士尼一切魔法的起源，電影出現的集體回憶彩蛋正正就與欣宜和阿Dee的答案不謀而合！

最後要扮《阿拉丁》名場面。（影片截圖）

最精彩一幕，就是要重演《阿拉丁》的經典場景！今次阿Dee同欣宜一齊擔起唱歌的重任，欣宜在飛氈上拉住阿Dee衫尾全程投入演出，阿Dee卻搞錯Ｗill Smith (《阿拉丁》中飾演Genie) 做阿拉丁，笑聲不絕！

阿Dee同欣宜一齊擔起唱歌的重任，欣宜在飛氈上拉住阿Dee衫尾全程投入演出。（影片截圖）

最終回，欣宜同阿Dee分別用今次聲演的角色答出迪士尼100週年鉅製動畫《星願奇緣》！阿Dee首先以自己聲演的山羊BB華倫天奴經典對白「估唔到我把聲都幾性感架喎！」作答。欣宜繼唱出「Let It Go」及「A Whole New World」後，又化身自己聲演的《星願奇緣》女主角雅莎唱出「星願」，聽出耳油！