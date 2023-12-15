Rebel Moon︱蘇菲亞波提拉突變筋肉芭比　新人冷豔搶鏡私下超性感

《正義聯盟》（Justice League）導演薩克薛達（Zack Snyder）執導的科幻鉅製《Rebel Moon》，將於12月22日聖誕檔期於Netflix全球上演。《Rebel Moon》由蘇菲亞波提拉（Sofia Boutella）、查理亨南（Charlie Hunnam）、裴斗娜等主演，劇情講述銀河系邊緣的殖民星系，人民原本過着平靜的生活，然而野心暴君率領大軍進攻、企圖一統銀河系，殖民星系女子Kora奉命結集精英予以對抗，雙方勢將展開一段大戰。

《Rebel Moon》故事講述殖民星系女子Kora奉命結集精英予以對抗銀河系暴君。（《Rebel Moon》電影劇照）

《Rebel Moon》被認為揉合了《星球大戰》及《沙丘瀚戰》的科幻特色。（《Rebel Moon》電影劇照）

日前《Rebel Moon》於洛杉磯舉行首映禮，導演攜同男女主角於紅地氈亮相，蘇菲亞波提拉作為女主角亦盛裝打扮出席，以一襲平口露肩連身短裙現身，更在紅地氈上揮舞裙裝的紅紗裙擺，非常引人注目。雖然蘇菲亞波提拉的造型相當性感，谷起上圍及展現纖腰長腿的修長比例，然而參演不少動作片的蘇菲亞多年來鍛練出一身肌肉，在露肩裝下鐵臂與背肌更為筋肉分明，瞬間變成「筋肉芭比」，大大減低她的女人味、性感度近乎零！

蘇菲亞波提拉的露肩造型，突出了她一身分明的筋肉，失去原有的性感。（視覺中國）

蘇菲亞波提拉的背肌實在不得了。（視覺中國）

蘇菲亞波提拉的造型已為她稍稍增添女人味。（視覺中國）

《Rebel Moon》男女主角查理亨南與蘇菲亞波提拉亦於首映上合體現身。（視覺中國）

蘇菲亞波提拉的身材固然成為鏡頭焦點，卻竟被一位無份參演的嘉賓成功搶鏡！23歲美國模特兒Larsen Thompson出席首映禮時，以一身裸色連身短裙成功吸引鏡頭，造型質感豐富，她「黑面」卻又媚惑的表情亦相當性感。

23歲的美國模特兒Larsen Thompson於《Rebel Moon》首映上亮相。（視覺中國）

Larsen Thompson這位00後的女演員，裸色造型頗具質感，亦展現出她獨特的冷豔。（視覺中國）

這位火辣的「00後」美國模特兒Larsen Thompson，身兼演員、模特兒及舞者多重身份，曾以童星身份參演電影及電視劇，成年後亦參演過數部小成本電影。Larsen Thompson亦活躍於社交媒體，身材與打扮極為性感有睇頭，吸引70萬人追踪，相當受歡迎！相信經過《Rebel Moon》的首映，讓全世界注視到後，或許她將會於薩克薛達或其他荷里活導演的電影中進一步亮相，成為下一位炙手可熱的女演員。

Larsen Thompson為童星出身，成年後參演過幾部小成本電影，或許將會成為薩克薛達熱捧的女演員。（視覺中國）

點擊即睇更多Larsen Thompson火辣相片：