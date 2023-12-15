《叔叔》導演新作探討女同志壓力　邀李琳琳出山入選柏林影展

由 New Voice Film Productions Limited 製作，Mise en Scene Film Production 出品，高先電影香港發行的電影《從今以後》，入選本屆柏林影展—全景單元（Panorama），成功衝出國際！《叔．叔》編劇兼導演楊曜愷再度繪畫香港同志議題，區嘉雯、太保主演，更由久未露面的李琳琳特別演出，夥拍梁仲恆、廖子妤、梁雍婷、許素瑩、邵美君、黑妹李麗霞、余玉華、黎濟銘等傾力參演。亦沿用不少《叔．叔》的創作班底，包括剪接指導張叔平、攝影指導梁銘佳、美術及服裝造型總監潘燚森，及原創音樂李端嫻。未正式上映便獲喜訊，實屬可喜可賀！

楊曜愷執導電影《從今以後》入選本屆柏林影展—全景單元 (Panorama) ，成功衝出國際！（《從今以後》電影劇照）

第74屆柏林影展將於2024年2月15日至2月21日於柏林舉行。而入圍柏林影展全景單元 （Panorama）電影大多注重反映社會現象。導演兼編劇楊曜愷回應傳媒表達喜悅：「很高興得悉自己的新電影《從今以後》將在柏林影展進行全球首映，這著實令人鼓舞。尤其今年柏林影展的節目被削減百分之三十，競爭比往年更加激烈。非常感謝柏林影展一直以來對我的支持，他們於2020 年也曾選映了我之前的作品《叔．叔》。也榮幸有機會再跟高先電影公司合作，負責《從今以後》的香港發行。」

《從今以後》導演兼編劇楊曜愷得悉作品將在柏林影展進行全球首映後，表示消息令人鼓舞。尤其柏林影展的目被削減百分之三十，競爭比往年更加激烈。（《從今以後》電影劇照）

《從今以後》正式海報亦於同日曝光，海報可見區嘉雯與久未於幕前演出的李琳琳深情相擁，背景以金黃秋葉襯託二人相守40年的愛情。現年75歲的琳琳姐，為姜大衛太太，基本上自1990年拍完電視劇《我本善良》後便淡出幕前，只是2013年拍過湖南衛視一部叫《追魚傳奇》的劇集飾演觀音，隨後一直未有新作。今次為《從今以後》復出，並飾演一名女同志，可謂相當突破。

區嘉雯與久未於幕前演出的李琳琳深情相擁，背景以金黃秋葉襯託二人相守40年的愛情。（《從今以後》電影海報）

《從今以後》以一對女同志的關係作為切入點，一方面從嶄新角度審視上述主題，另一方面亦期望能深入探討今時今日LGBTQ+ 在香港的權利。同性婚姻合法化在世界各地愈趨普及，香港作為一個國際城市，其實也應該配合時代步伐，製作一些能探討相關議題的電影。除了檢視同志權益，作品亦涉獵到人類面對死亡的悲傷及家庭角力。《從今以後》 探討現代「家」的定義︰具血緣關係的親屬必然比配偶／人生伴侶享有更多權利嗎？

《從今以後》以一對女同志的關係作為切入點，從嶄新角度審視女同志的關係，亦期望能深入探討今時今日LGBTQ+在香港的權利。（《從今以後》電影劇照）