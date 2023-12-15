瞞天過海｜許光漢首度演「反派」　與影后惠英紅大鬥演技

《關於我和鬼變成家人的那件事》金馬男主角提名許光漢，與《輯魂》、《查無此心》台北電影獎女主角提名張鈞甯，聯同金馬、金像影后惠英紅演出的最新懸疑電影《瞞天過海》，將於2024年1月香港上映。電影由一樁密室謀殺案為起點，逐步牽引出兇案背後的人性糾纏，再加上各種藏在懸案背後的金錢和權力交易，讓整個故事案中有案、局中有局，在層層反轉之下堆砌無數懸念。

許光漢飾演警察，意外揭開案中有案。（《瞞天過海》劇照）

許光漢呢個造型，真係嚇一嚇，認唔到。（《瞞天過海》劇照）

《瞞天過海》講述年輕貌美的企業家妻子喬文娜 （張鈞甯 飾）在生活與事業如日中天之時被控為一樁密室殺人案的兇手，而死者正是當時與她密會的情夫明浩。 為了洗脫罪名她與前來談判的警察鄭威 （許光漢 飾）慢慢整理線索，在喬文娜和鄭威一起梳理案情的時候又牽涉出另一起她和明浩共同犯下的兇殺案，真相逐漸浮出水面......

許光漢首度跟紅姐合作。（《瞞天過海》劇照）

亞洲男神許光漢這次繼《想見你》的深情大男孩和《我和鬼》的直男熱血刑警後，在新片《瞞天過海》再給出一次顛覆形象的角色，首度在大銀幕出演「反派」— 腹黑刑警「鄭威」，與張鈞甯飾演的富商太太喬文娜有多場對手戲，可謂二人演技較量大挑戰！首次在大銀幕飾演反派角色的許光漢稱「很有挑戰」：「與鈞寗拍對峙戲有時候有場景的轉化，有時候需要一氣呵成的部分….. 其中一場要配合攝影走位，我們兩個人一直轉圈但又要保持著情緒，考驗也大。」對於這次做「反派」，光漢表示要把真正的情緒壓抑住，表演出另一個角色的樣貌是比較有挑戰的，希望這個耳目一新又壞壞的警察角色會為觀眾帶來新鮮感。

搵得紅姐演繹這個角色，肯定不簡單，另有內情。（《瞞天過海》劇照）

張鈞甯這次的演出也與過往角色不一樣，表示這次飾演的喬文娜是一個謎一樣的女人，「電影中她由一隻小白兔般的小女孩到最後變瘋，結局肯定令大家意想不到。」鈞甯表示這次角色非常多面，完全被角色吸引：「其實喬文娜也是階級制度的受害者，這角色在孤兒院長大受盡欺辱，從小的經歷讓她變成後來的她。原生家庭如此破碎是否還有選擇善的權力？在惡劣的情況下還可以有本錢做一個善良的人嗎？我認為這是喬文娜這個角色所提出的問題，非常值得我們思考。」