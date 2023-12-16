蒼鷺與少年︱宮﨑駿鉅作六大亮點　上映零宣傳破《千與千尋》票房

日本動畫大師宮﨑駿最新執導作品《蒼鷺與少年》，日前已於香港上映，電影為宮﨑駿事隔十年再度推出的執導作品，劇情改編自小說家吉野源三郎的同名小說，並由鈴木敏夫監製、久石讓配樂。《蒼鷺與少年》劇情講述二戰時期，11歲的少年真人在一場火災裡失去母親，父親及後娶了母親的妹妹為繼室。真人的內心非常複雜，在遷居後亦難以融入校園生活，因此變得孤獨、甚至傷害自己。此時，一隻會說話的蒼鷺突然出現，引領真人進入異界，經歷了連串考驗後，真人便體會到生命的真義。

《蒼鷺與少年》男主角牧真人，面對成長的困境時，遇到一隻會說話的蒼鷺，引領他進入異界，從而體會到生命的真義。（《蒼鷺與少年》電影劇照）

《蒼鷺與少年》是宮﨑駿事隔十年再推出的執導作品，劇情改編自小說家吉野源三郎的作品，並由鈴木敏夫監製、久石讓配樂。（Getty Images）

60位動畫師每月僅能完成一分鐘

作為日本動畫大師，現年82歲的宮﨑駿對動畫創作具有一貫的堅持，《蒼鷺與少年》由吉卜力動員60位動畫師逐格手工繪製，堅持不利用CGI進行創作，為工作室至今「最大規模製作」，每個月僅能完成一分鐘的動畫，製作期由2016年啟動至今長達七年！

《蒼鷺與少年》由吉卜力動員60位動畫師逐格手工繪製，堅持不使用CGI，每個月僅能完成一分鐘的動畫。（《蒼鷺與少年》電影劇照）

吉卜力首部IMAX作品

吉卜力工作室秉承手工繪製的嚴格要求外，亦與時並進為《蒼鷺與少年》製作IMAX巨幕版本，為工作室成本至今首部於IMAX影院上映的動畫。《蒼鷺與少年》IMAX版於香港僅上映日語配音版，宮﨑駿的粉絲萬勿錯過！

《蒼鷺與少年》為吉卜力工作室首部IMAX動畫製作。（《蒼鷺與少年》電影IMAX版海報）

日本上映「零」宣傳

《蒼鷺與少年》在今年七月中於日本上映，上映前並沒推出預告、劇照，僅公布一張手繪蒼鷺的海報，令觀眾好奇心大增！電影的「零」宣傳策略亦成功吸引觀眾蜂湧進場支持，上映4天便大破《千與千尋》於2001年的首四天票房紀錄，兩個月內累積553萬入場人次，創下82.5億日圓（約港幣4億5400萬元）票房紀錄，空前成功！

《蒼鷺與少年》在日本上映前，幾乎「零」宣傳，只公開過一張海報。（《蒼鷺與少年》電影海報）

日語配音華麗陣容

《蒼鷺與少年》於香港分別上映日語配音及粵語配音版，由年僅18歲的新星山時聰真為主角牧真人配音，而其他角色則由菅田將暉、柴咲幸、AIMYON（愛繆）、木村佳乃等配音。值得一提的是日本巨星木村拓哉為男主角牧真人的父親特別配音，相信影迷定必能夠認出木村的聲線！

《蒼鷺與少年》男主角牧真人，由年僅18歲的新星山時聰真配音。（《蒼鷺與少年》電影劇照）

《蒼鷺與少年》的配音陣容包括菅田將暉。（視覺中國）

木村拓哉亦特別為《蒼鷺與少年》男主角牧真人的父親配音。（視覺中國）

英語配音巨星陣容

《蒼鷺與少年》作為宮﨑駿新作，亦於世界各地上映，並配置英語配音版。英語版的《蒼鷺與少年》由20歲男演員Luca Padovan聲演男主角牧真人，而其餘角色的配音陣容則極為強勁，包括基斯頓比爾（Christian Bale）、戴夫巴蒂斯達（Dave Bautista）、陳靜（Gemma Chan）、「綠魔」威廉達福（Willem Dafoe）、麥咸美（Mark Hamill）、羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）及佛羅倫絲佩芝（Florence Pugh），粒粒巨星皆份量十足！

基斯頓比爾為《蒼鷺與少年》的英語版進行配音。（Getty Image）

陳靜Gemma Chan亦為《蒼鷺與少年》英語版配音。（Gemmachan IG圖片）

米津玄師打造主題曲

《蒼鷺與少年》的主題曲〈地球儀〉，由日本鬼才音樂人米津玄師耗時四年創作，並以他堅強而溫婉的歌聲唱出主角的生命力與精神。米津玄師曾表示深受宮﨑駿作品影響，自小熱愛《幽靈公主》及《千與千尋》等作品，自己的音樂創作亦深受為《風之谷》配樂的久石讓所影響。