潛行｜朱鑑然被打到慘變「豬鑑然」　水袋笠頭︰真係好驚會窒息

由劉德華監製，金像最佳攝影關智耀執導的新作《潛行》，劉德華、林家棟、彭于晏、劉雅瑟主演。而華仔有意藉今次拍攝，傳承影壇新力量，特別邀請劉俊謙、談善言及朱鑑然等新演員參與演出，當中朱仔在戲中就貢獻從影而來最辛苦一次，挑戰水刑逼供。除了要花兩個多小時做特技化妝之外，朱仔又要被浸在水中，再被膠袋笠頭，兼要被林家棟毒打，打到走樣變「豬頭」，不過朱仔毫無怨言，甚至非常享受演出。（上映日期︰2024年1月1日）



朱仔戲中飾演警方臥底，潛入販毒集團陣營，但一次交易失敗身份被懷疑，遂被林家棟捉到去公海漁排施以水刑逼供。（《潛行》劇照）

朱仔戲中飾演阿南，跟修浩（林家棟 飾）同屬林陣安（劉德華 飾）的販毒集團陣營，然而一次交易失敗，阿南被懷疑為臥底，遂被林家棟捉到去公海漁排施以水刑，要他供出餘下臥底。這一場朱仔先被反綁雙手，再來回吊他浸落漁排十次，吊上水面後，他又要咬特技演員MJ 耳仔反擊，又要再跟影帝家棟對戲，被對方打到面容扭曲。朱仔需同時間兼顧動作，表情，對白，難度相當高。

這一場朱仔先被反綁雙手，再來回吊他浸落漁排十次。劇組更指明漁棚範圍之內不可以大小二便，確保我哋今日嘅水質係可以落水。（《潛行》劇照）

明知係同袍，家棟都要交足戲落重手。（《潛行》劇照）

本身是前香港游泳代表隊隊員的朱仔，坦言這一場水刑戲是從影而來最大挑戰：「 我已經係非常之熟水性，但今日呢場要落水，甚至乎要用一個有水嘅膠袋，笠住我個頭去行呢個水刑，確實比想像中困難好多，我發覺個水袋笠上頭嘅時候，真係好驚好驚會窒息，好驚會死，但係慢慢都拿捏到個呼吸調節，有保障自己。」朱仔這一幕慘被裝有水的膠袋笠頭，除去膠袋一刻，朱仔立即噴出吸入的水，再大啖呼吸回氣，非常氣喘，其中一take 大頭近鏡，朱仔更被笠足10多秒，單看畫面都替他辛苦。

（《潛行》劇照）

朱鑑然︰「我發覺個水袋笠上頭嘅時候，真係好驚好驚會窒息，好驚會死，但係慢慢都拿捏到個呼吸調節，有保障自己。」（《潛行》劇照）

而每次當導演喊卡時，家棟都幫忙將朱仔拉回船上，再拍拍他後背以示辛苦，隨即他又再跟朱仔對戲，教他的反應，又嘗試以較粗暴的方式去扯住朱仔的頭髮等，希望以最少的拍攝次數來獲得最好的畫面，朱仔感恩有影帝從旁指導：「做戲嘅時候導演Jason好有耐性，我又好慶幸有家棟哥，將我嘅戲同動作再調好。感覺到大家都係盡149%力，去將呢件事做好。」

朱仔笑言未試過拍完一場戲，跟住之後係有十萬人去照顧自己，有暖巾又有熱水，好暖笠笠。（《潛行》劇照）

朱仔被毒打後的妝容相當逼真，事前需花時間進行特技化妝，令他的右眼不能睜開，又不能隨意開口，只能簡單進食，化妝期間亦要全身靜止不能行動。（《潛行》劇照）